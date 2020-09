30 ANNI DI LUGANA DOC, IL BIANCO CHE SA INVECCHIARE

In assaggio le migliori annate degli ultimi 30 anni, per ripercorrere insieme la crescita qualitativa del Lugana, approfondirne gli stili ed apprezzarne la longevità che, proprio il maestro Veronelli, già nel 1998, ebbe a ben sottolineare la straordinaria longevità del Lugana.

Alcuni fra i più importanti ed autorevoli rappresentanti dell’enologia italiana si sono riuniti a Sirmione per “Le età del Lugana”, la straordinaria ed esclusiva retrospettiva di vecchie annate voluta dal Consorzio di tutela come momento clou delle celebrazioni per i suoi 30 anni.

“È stata fatta molta strada in questi 30 anni di operato del Consorzio, un lavoro svolto principalmente su due direttrici – ha affermato il Presidente del Consorzio Ettore Nicoletto . Internamente, grazie anche ad alcune aziende che hanno aperto la strada, la filiera ha preso coscienza del grande valore, ma soprattutto del grande potenziale del proprio territorio e del vino che ne è espressione: una consapevolezza che si è sostanziata nell’inserimento a disciplinare del Lugana Superiore nel 1998 e del Riserva e del Vendemmia Tardiva nel 2011. Esternamente, anche tramite l’opera di promozione del Consorzio, si sono moltiplicate le direttrici che ora guidano sia il mercato interno sia l’export, ampliando gli orizzonti e ponendo le basi per il lavoro dei prossimi anni. Ora non resta che guardare avanti, perché proprio dal suo passato si intuisce che Lugana è una denominazione che saprà ancora evolvere in futuro”.

Di seguito l’elenco delle rare e preziose bottiglie in degustazione, proposte da 42 cantine, da ormai introvabili 1995 fino alla scorsa vendemmia, che sarà proposta come aperitivo durante i momenti conviviali per brindare al presente e al futuro della DOC:

– AVANZI LUGANA DOC RISERVA BORGHETTA 2013 LUGANA DOC SUPERIORE BORGHETTA 2007

– BORGO LA CACCIA LUGANA DOC SUPERIORE 2018 LUGANA DOC 2019

– BRUNELLO LUGANA DOC 2001 LUGANA DOC BARRICATO 2001

– CA’ LOJERA LUGANA DOC ANNATA STORICA 1999

– Cà MAIOL LUGANA DOC PROVENZA 1997

– CANTINA BULGARINI LUGANA DOC 2014

– CANTINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA LUGANA DOC Cà VEGAR 2019

– CASCINA LE PRESEGLIE LUGANA DOC AMRITA 2017 LUGANA DOC MET.CLAS. ISHVARA 2015

– CASCINA MADDALENA LUGANA DOC CLAY 2016 LUGANA DOC CAPOTESTA 2013

– CERESA LUGANA DOC 2019

– CITARI LUGANA DOC TERRE BIANCHE 2018

– COBUE LUGANA DOC MONTELUPO 2015

– CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST LUGANA SPUMANTE CHARMANT 2008

– COLLI VAIBO’ LUGANA DOC 2005

– CORTE SERMANA LUGANA DOC 2010

– FAMIGLIA OLIVINI LUGANA DOC DEMESSE VECCHIE 2013

– FELICIANA LUGANA DOC FELUGAN 2018

– FRACCAROLI LUGANA DOC RISERVA 1912 2016 LUGANA DOC LA BERRA 2007

– LA RIFRA LUGANA DOC RISERVA IL BEPI 2014

– LE MORETTE LUGANA DOC RISERVA 2012

– MALAVASI LUGANA DOC 2019

– MARANGONA LUGANA DOC 2009

– MONTE CICOGNA LUGANA DOC SANTA CATERINA 2015 LUGANA DOC SANTA CATERINA 2011

– MONTECI LUGANA DOC 2019

– MONTONALE LUGANA DOC MONTUNAL 2017 LUGANA DOC MONTUNAL 2011

– OSELARA LUGANA DOC TERRA DORATA 2017

– PASETTO LUGANA DOC I CALMI 2018 LUGANA DOC I CALMI 2017

– PASINI SAN GIOVANNI LUGANA DOC IL LUGANA 2013

– PERLA DEL GARDA LUGANA DOC SUPERIORE 2011

– PILANDRO LUGANA DOC TERECREA 2015

– SANTI LUGANA DOC 2019

– SCOLARI LUGANA DOC 2018

– SEITERRE LUGANA DOC SUPERIORE GIGI RIZZI COLLECTION 01 2018

– SELVA CAPUZZA LUGANA DOC SELVA 2011 LUGANA DOC SUPERIORE MENASASSO 2007

– SGREVA LUGANA SIRMIO DOC 2018

– SGUARDI DI TERRA LUGANA DOC RISERVA KUNTALCOR 2017

– TENUTA ROVEGLIA LUGANA DOC LIMNE 2012 LUGANA DOC LIMNE 1996

– TENUTA TOSI LUGANA DOC I VEGRI 2018

– TOGNAZZI LUGANA DOC CASCINA ARDEA 2010 LUGANA DOC CASCINA ARDEA 2000

– TURINA LUGANA DOC VIGNA FENIL BOI 2019

– ZENATO LUGANA DOC SANTA CRISTINA 1995

– ZENEGAGLIA FLLI LUGANA DOC LUNA DEL LAGO 2002

Gli appuntamenti autunnali del Consorzio proseguiranno alla Milano Wine Week, in programma dal 3 all’ 11 ottobre, dove sarà protagonista di un Walk Around Tasting (domenica 4 ottobre, San Babila Building), di una Masterclass (lunedì 5 ottobre, Palazzo Bovara, fruibile anche in diretta digitale sulla piattaforma della Milano WW) e animerà un intero quartiere, quello di Porta Romana, wine district gemellato con la DOC gardesana. Per l’intera settimana sarà inoltre attivo lo Stand Virtuale del Consorzio, uno spazio digitale dedicato all’interazione e all’approfondimento, ospitato nell’innovativo Wine Networking Hub della piattaforma, fra le più importanti novità dell’edizione 2020.