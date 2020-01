Aperitivo perfetto? Il 4 Febbraio a Nola con Città del Gusto Napoli-Gambero Rosso Academy

Città del Gusto Napoli- Gambero Rosso il prossimo martedi 4 Febbraio organizza nella sua sede di Nola (NA), Interporto Campano di Nola, un corso dedicato al rito dell’ aperitivo, per scoprire ricette sfiziosissime, ideali per un aperitivo con gli amici. Preparazioni veloci, golose e perfette per introdurre la vostra cena.

Modalità di svolgimento:

Il corso si svolge nelle aule attrezzate e tecnologicamente avanzate della Gambero Rosso Academy Napoli, nella sede di Nola, dalle 19 alle 22 ca. I partecipanti riceveranno un grembiule Gambero Rosso Academy e le dispense delle ricette che realizzeranno, divertendosi e mettendo alla prova la loro abilità.

I corsi si svolgono con un minimo di partecipanti che condividono la postazione di cucina, realizzando in maniera autonoma le preparazioni che verranno successivamente degustate con i vini in abbinamento.

Martedì 4 febbraio 2020

🔹dalle 19:00 alle 22:00

🔹€70,00

I partecipanti al corso riceveranno:

– le dispense delle ricette

– un grembiule Città del gusto.

Per tutti gli altri corsi, consultare la locandina allegata.

Per info e prenotazioni:

Gambero Rosso Academy

Interporto Campano di Nola

80035 Nola (NA)

Cell. 333 453 8337

email: napoli@cittadelgusto.it

