Associazione ristoratori lubrensi, pronte ed operative tutte le aperture per il fine settimana del 1° maggio

Week end di riaperture per l’Associazione ristoratori lubrensi. Le attività sono tutte pronte ed operative per il fine settimana del 1° maggio, dalla collina al mare, in ogni frazione del Comune di Massa Lubrense, perla tra i due Golfi di Napoli e Salerno, punto di unione tra penisola sorrentina e costiera amalfitana.

“Auguriamo ai nostri associati e al mondo della ristorazione un Buon Lavoro, per un’estate florida, vissuta in sicurezza ma garantendo sempre qualità dell’offerta gastronomica e dell’accoglienza – commenta Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione ristoratori lubrensi – Il periodo resta difficile, per le ristrettezze che persistono, visto che lavoreremo in questa prima fase solo con gli spazi all’aperto. Ma ci auguriamo che tutto vada per il meglio, per tornare entro l’estate alla normalità e poter lavorare tutti sereni e a pieno regime”

Intanto l’Associazione continua gli incontri con le istituzioni e le varie categorie professionali del settore turistico, per consolidare il percorso di apertura avviato, dare presto il benvenuto ad agenzie italiane e straniere, e a piccoli passi raggiungere la tanto sperata normalità, per gestione dei servizi e flussi turistici.

ARL – ASSOCIAZIONE RISTORATORI LUBRENSI

L’associazione ARL vanta oltre 60 iscritti tra ristoranti stellati, bib gourmand, chiocciole slow food, locali storici d’Italia, trattorie, pub ed enoteche, che da decenni rendono unica l’accoglienza e l’ospitalità a Massa Lubrense.

MASSA LUBRENSE

Comune al confine tra Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, come una perla collocato tra Sorrento e Positano, dal mare ai monti. Rientra nell’ Area Marina Protetta di Punta Campanella e le località balneari vantano 3 vele nella Guida Blu di Legambiente. L’area collinare e montana si contraddistingue per bellezze paesaggistiche e tipicità uniche con riconoscimenti Dop e Igp, come olio, limoni, arance, provolone del Monaco dop, mele limoncelle e in ambito marittimo da rilevare il gamberetto di nassa.

Frazioni : Acquara , Annunziata , Villaggio Casa , Marciano, Marina della Lobra , Marina del Cantone , Marina di Puolo, Monticchio, Nerano , Pastena , San Francesco , Sant’Agata sui due Golfi , Santa Maria , Schiazzano , Termini , Torca , Metrano

In Copertina foto direttivo ARL (credit By Tourist srl)

