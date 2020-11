Azienda Agrituristica PRETORIO, a Montemarano l’autentica cucina irpina della tradizione

a cura di Federica Guerriero

MONTEMARANO è una graziosa cittadina della provincia di Avellino che, per tanti motivi, vale bene un viaggio.

Ricca di storia e di tradizioni, Montemarano è uno dei 17 Comuni della DOCG Taurasi, pregiato vino rosso ottenuto da uve di vitigno Aglianico, principe di queste terre, dalla grande forza e complessità, ben nota fin dall’antichità.

Un grande vino come il Taurasi lo si onora condividendolo e facendolo degustare in modo adeguato a tavola, con i piatti semplici e schietti di una volta, ma ricchi di sapore e di gusto, come quelli proposti dalla cucina dell’Agriturismo PRETORIO di Ricciardi Luisa, una bella struttura immersa nel verde a Montemarano, (c.da Chianzano n.9 – AV), da sempre apprezzato per la filosofia sana, la pulizia, cura ed attenzione alla qualità dei prodotti, la fedeltà alla tradizione gastronomica locale, basata su prodotti genuini e semplici.

Alle spalle del ristorante che, al piano superiore offre anche attività recettiva con poche ma curatissime stanze, c’è un bell’orto da cui provengono quasi interamente i prodotti a base dei piatti proposti, come pomodori, ortaggi vari, frutta e verdure rigorosamente di stagione, mentre carne e formaggi sono di piccoli produttori locali di fiducia.

La pasta è uno dei fiori all’occhiello del Pretorio, stesa a mano secondo l’antica tradizione contadina di queste zone, come la particolarissima “Maccaronara“, uno speciale tipo di pasta di grano duro fatto a mano, simile ad uno spaghettone, ma a sezione quadrangolare, realizzata con un matterello scanalato secondo un’antica ricetta semplice, ma molto saporita, le cui origini si perdono nel tempo, attualmente contese tra Castelfranci, Castelvetere sul Calore e Montemarano, tutti Comuni irpini a poca distanza l’uno dall’altro.

Le “lagane”, insieme ai fusilli, sono ancora altri tagli speciali di pasta fatte a mano, solitamente condite con sugo fresco di pomodoro, funghi porcini o tartufi, varietà scorzone nero, tipico dell’Irpinia o i ceci, sempre con un giro di ottimo olio extravergine di oliva, come anche i ravioli di ricotta fresca con porcini, proposti solo nella stagione di cerca dei funghi nei boschi limitrofi.

Non mancano anche altri piatti della tradizione, come il maiale con patate e peperoni cruschi, i tipici peperoni dalle inconfondibili note dolci ed i dolci, specialità che la sig.ra Annamaria prepara con passione, ispirandosi ai ricordi di impasti, torte e biscotti dell’infanzia.

Un viaggio nei sapori tipici del territorio che è anche un viaggio a ritroso del tempo, alla scoperta delle cose buone e vere di una volta.

Agriturismo PRETORIO

Contrada Chianzano, 9, 83040 Montemarano AV

adsense – Responsive – Post Articolo