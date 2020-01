BEER & FOOD ATTRACTION, COCA-COLA E ROSSO POMODORO a Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020

Dal 15 al 18 febbraio 2020, a Beer & Food Attraction, manifestazione dedicata all’offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’OUT OF HOME, organizzata da Italian Exhibition Group al quartiere fieristico di Rimini in contemporanea a BBTech expo e all’ Ho.Re.Ca Meeting, accoglierà due brand che incarnano lo spirito dell’evento, unico nel suo genere: Coca-Cola e Rosso Pomodoro.

Infatti, una bevanda come la Coca-Cola è perfetta ma, unita alla pizza di Rosso Pomodoro, diventa davvero irresistibile!

È proprio per questo che il connubio tra food & beverage è ormai l’elemento caratterizzante di Beer & Food Attraction che, quest’anno, si presenta ai suoi appassionati con un pay-off nuovo “The eating out experience show”, preludio di un evento conviviale dove bere e mangiare sono un’unica esperienza.

Coca-Cola ha scelto Rosso Pomodoro come partner per fare della tavola un momento di convivialità unico, nel padiglione A3 con lo stand 130 e uno spazio di oltre 100 mq.

Poco distante, in perfetta armonia con le due new entry, sarà allestita l’area “Pizza Experience”, un contenitore di eventi e formazione dedicato ai professionisti dell’OUT OF HOME, con Show Cooking, Academy e Speech integrati da dimostrazioni di prodotti insieme ai migliori pizzaioli d’Italia.

Il trionfo della manifestazione sarà garantito grazie anche alle riconferme di Marr, Demetra, Greci, Italmill e Menù, unite a nuovi nomi di espositori come, fra gli altri, Pregis, Fiorucci, Rovagnati, Valle Spluga, Lamb Weston, Carapelli, Nonno Nanni, Heinz, McCain e Develey.

Non resta quindi che attendere per scoprire dal vivo il nuovo e rinnovato format, cornice ideale per espositori e buyers.

Federica Guerriero

ABOUT BEER&FOOD ATTRACTION E BBTECH EXPO 2020

Data: 15-18 febbraio 2020; organizzazione: Italian Exhibition Group SpA in collaborazione con Unionbirrai, FIC Federazione Italiana Cuochi e CAST Alimenti; con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini; frequenza: annuale; edizione: 6a; accesso: riservato esclusivamente agli operatori professionali, solo nella giornata di sabato 15 febbraio aperto anche al pubblico (maggiorenne) dei beer lovers, foodies e consumatori gourmet; orari: sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 febbraio: 10.00-18:30; martedì 18 febbraio: 10.00 – 17.00; www.beerandfoodattraction.it www.bbtechexpo.it #BeerAndFoodAttraction #IEGexpo

