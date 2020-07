Bontà, Ambiente e Solidarietà Bioplast dona 1 milioni di sacchetti ecosostenibili al Banco Alimentare Campania

Un aiuto concreto per l’azione solidale del Banco Alimentare Campania Onlus : la Bioplast SRL , società di Fisciano (SA) da trent’anni specializzata nella produzione di packaging ecosostenibili, ha compiuto un gesto concreto di grande generosità con la donazione al Banco di 1 milione di shoppers ecosostenibili che saranno utilizzati per distribuire pasta, caffè, biscotti e beni alimentari a più di 217 mila persone bisognose della Regione.

La donazione al Banco Alimentare è stata fortemente voluta dal fondatore di Bioplast Gerardo Gambardella. “Bioplast è un’impresa che poggia sugli stessi valori promossi dal Banco Alimentare: attenzione al territorio, amore per l’ambiente e rispetto per le persone. Non a caso, il simbolo della nostra azienda è una cicogna: è l’animale che più di ogni altro richiama l’idea della famiglia e della solidarietà. Con questa donazione, riusciremo ad entrare in migliaia di case. Vogliamo farlo in punta di piedi, con molta umiltà, cercando di migliorare la vita di tutti i giorni delle famiglie che si trovano in difficoltà”.

La consegna degli shoppers è avvenuta stamani martedì 2 luglio presso la sede del Banco Alimentare Campania in Via Giovanni Paolo II a Fisciano (Salerno).

Il fondatore di Bioplast Gerardo Gambardella e il Direttore Commerciale Marco Gambardella hanno consegnato (vedi foto) i sacchetti al Direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto ed ai volontari presenti.

Ogni giorno, l’organizzazione recupera prodotti alimentari integri e non scaduti e li ridistribuisce ad una rete di strutture accreditate in 210 comuni. In questo modo, il Banco assiste ogni mese più di 152.000 famiglie, recuperando e donando loro gratuitamente 7.005.888 kg di alimenti buoni e perfettamente consumabili.

Per suggellare simbolicamente la donazione, il Direttore Roberto Tuorto ha consegnato a Gerardo e Marco Gambardella una “Targa di Amicizia” realizzata, simbolicamente, con materiali di recupero. “Mi auguro che questa donazione – ha dichiarato Tuorto – possa essere l’inizio di un lungo rapporto di amicizia. Insieme alla aziende e agli imprenditori del territorio, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione perché, come ci ha ricordato Papa Francesco nell’udienza privata per i 30 anni del Banco Alimentare, è difficile fare il bene senza volersi bene”. Il direttore commerciale di Bioplast Marco Gambardella ha sottolineato l’importanza della cooperazione solidale per la tutela dell’ambiente e l’assistenza alle famiglie più bisognose. “I sacchetti per alimenti donati da Bioplast sono pratici ed ecosostenibili come sintetizza lo slogan che abbiamo scelto per questa campagna: Bontà, Ambiente, Solidarietà. Questi tre valori sono fondamentali per un’umanità ed un mondo migliori post Covid-19”.

In allegato le foto, video ed interviste della donazione: Gerardo Gambardella (camicia bianca), Roberto Tuorto (giacca scura) Marco Gambardella (giacca a quadroni)

Federica Anna Guerriero

Chi è Federica Guerriero

Milanese di nascita, studi universitari, ha maturato la sua passione per il turismo enogastronomico, le tradizioni popolari, la storia e la cultura degli alimenti durante i numerosi viaggi in giro per il mondo, grazie anche alla padronanza di diverse lingue, come inglese e francese. Collabora come freelance anche per altre testate giornalistiche registrate, come Mondo in Tasca, Giornale di Cultura del viaggiare on line a pubblicazione quotidiana

