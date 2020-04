BottiglieaPiedi, l’iniziativa di Casa Setaro per restare a casa e ricevere il vino senza spese di spedizione

È proprio alla famosa fermata di Posillipo che si vede partire il “Fuocoallegro”, un Piedirosso in purezza maturato in anfora, mentre nella metropolitana c’è il “Munazei Bianco”, un Lacryma Christi del Vesuvio Doc prodotto con Caprettone, vitigno autoctono del vulcano.

E ancora, nella galleria compare “Don Vincenzo”, il vino rosso Riserva dedicato al padre di Massimo Setaro, da cui ha preso inizio la cantina di Trecase.

Le “vignette” illustrano anche altri luoghi d’Italia, come Milano, Bologna, Telese Terme, Orvieto, Agropoli e così via.

L’iniziativa prevede spedizioni gratuite (in tutta Italia) e consegna in giornata (per Napoli anche in 45 minuti), oltre una scontistica “ad hoc” per essere ancora più vicini agli appassionati di vino (e di olio) nel momento dell’emergenza Codiv-19.

È possibile contattare l’azienda via whatsapp 351 5424946.