CALENDARIO LEONESSA 2021, la XXVI Edizione “IN FAMIGLIA”, in distribuzione dal 3 dicembre

Dal 3 dicembre, presso la sede di Cercola(NA) del Pastificio Artigianale Leonessa, sarà in distribuzione la 26° edizione del Calendario Leonessa .

“L’edizione 2021 del Calendario ci vede tutti protagonisti “In famiglia” – spiega Oscar Leonessa, amministratore del Pastificio Napoletano Leonessa – che mese dopo mese scandisce con piatti amorevolmente elaborati i tempi di vita della nostra famiglia, a testimonianza di un impegno fatto di passione, competenza e creatività. Perché in un momento storico quale quello che stiamo vivendo oggi, in un momento di evidenti fragilità globali che ci vedono impauriti, preoccupati, quasi impotenti, il richiamo alla famiglia è prepotente, necessario, suadente. Questa edizione è dedicata a tutte le famiglie, ma in particolare la nostra iniziando dai capostipiti nonno Oscar e nonna Maria con tutti i loro otto figli: Rosa, Andrea, Fortuna, Iolanda, Antonio, Giuseppina, Salvatore e Mario Leonessa, che per tutti noi hanno rappresentato e rappresentano grandi esempi a cui guardare”.

Di anno in anno, come di consueto, il progetto editoriale si avvale della collaborazione di chef che, con la loro riconosciuta professionalità, riescono ad esaltare le qualità della pasta napoletana Leonessa. Quest’anno dunque “in famiglia” anche gli chef della ventiseiesima edizione: Mauro Della Marca (I Giardini di Villa Giulia) Vincenzo Grassi (Donna Giulia), Raimondo Mautone (Il Pino), Giovanni Moselli (Castello Santa Caterina), Alfonso Porpora (Pastabar Leonessa), Giuseppe Riccardi (Donna Giulia), Francesco Romano (Pastificio Artigianale Leonessa), Fabio Sodano (I Giardini di Villa Giulia) e Francesco Tullio (Bistrot Dali’) che con i loro suggerimenti contribuiranno ad un “anno di buona tavola”. Le porzioni riportate nelle ricette sono per quattro persone.

“Agli chef vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la competenza e la passione con cui hanno lavorato a questo progetto – conclude Oscar Leonessa – Ringraziamo coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione: Michele Calocero, Nino Carpentieri, Consiglia, Luisa Del Sorbo, Valentina Di Mauro, Giuseppe Durante, Pietro Ferraro, famiglia Fiorenza, Giulia, Rosalba Lombardi, Federico Pisciotta, Fabio Zingone”.

