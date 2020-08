“Calici di Stelle” a Cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo, Domenica 9 Agosto piatti e i vini del territorio sotto le stelle

a cura di Massimo Antonino Cascone

Domenica prossima, 9 Agosto, Cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo celebrerà la notte delle stelle con una serata speciale, tra calici e note musicali sulla scia di “Calici di Stelle”, l’iniziativa storica del Movimento Turismo del Vino e Città del vino.

Dalle ore 20,00 tutti con il naso all’insù ed i calici colmi di gioia e di vino di Cantina Sanpaolo per ammirare il manto stellato dalla grande terrazza della cantina di Tufo, frazione Sanpaolo, disteso tra le splendide colline irpine, a quasi 600 metri d’altitudine.

L’occasione sarà ancora più speciale per celebrare non solo l’estate, ma anche i quindici anni di attività di Claudio Quarta Vignaiolo con il nuovissimo passito Foxtail, in degustazione insieme alle etichette da Greco di Tufo prodotte dalla cantina (ticket ad ingresso).

Ai fornelli e pentole lo chef Giovanni Mariconda che preparerà la pasta “Rustichella” di Giampiero Scala, partner della serata, in due interpretazioni per sublimare il gusto del territorio irpino. Musica dal vivo con Bartistik Acoustic Duo.

Possibilità di vistare la cantina in piccoli gruppi. Durante la serata verranno rispettate le norme di igiene e distanziamento sociale previste in questo periodo, si raccomanda pertanto di munirsi di mascherine.

Per info e prenotazioni (consigliate): 3408591741 – 0825998977 – info@cantinasanpaolo.it

https://www.facebook.com/events/655783755029762/

