Calici di Stelle torna dal 2 al 10 Agosto per sognare. Gli eventi in Campania

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” … questo il tema dell’edizione 2020 di CALICI di STELLE, il più grande evento dell’estate organizzato da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino e dedicato al vino ed al piacere di stare insieme, che si svolgerà dal 2 al 16 agosto in tutti i Comuni, borghi e cantine d’Italia. Un’esortazione mutuata dalla Divina Commedia di Dante Alighieri per augurare una degna ripartenza al settore dell’enoturismo, con l’auspicio che nella notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, siano tantissimi gli enoturisti, italiani e stranieri, a brindare ad una ritrovata normalità dopo le negative vicissitudini provocate dalla pandemia, e nonostante le limitazioni che potranno ancora persistere.

Il programma dal 2 al 16 agosto con gli aggiornamenti Regione per Regione sul sito www.cittadelvino.it Anche per questa edizione è indetto da Città del Vino il premio “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2020”, destinato alle tre fotografie scattate dagli enoturisti che meglio valorizzano la relazione fra l’iniziativa e l’ambiente circostante. Oltre alle Città del Vino (450 in tutta Italia) sono coinvolte oltre 800 cantine del Movimento Turismo del Vino per un’edizione estiva in cui distanziamento e sicurezza saranno garantite attraverso gli ingressi contingentati e le prenotazioni in cantina. Gli eventi nei Comuni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti.

In CAMPANIA, la ripartenza dell’enoturismo delle Città del Vino sarà celebrata a: Luogosano, Torrioni e Montefalcione (Av), Pompei (Na), Ravello (Sa) e Guardia Sanframondi (Bn)

ECCO IL PROGRAMMA IN CAMPANIA

LUOGOSANO (Avellino) – Sabato 8- Domenica 9 e Lunedì 10 Agosto con i vini di Tenuta Cavalier Pepe

Tre serate memorabili alla Tenuta Cavalier Pepe l’8 il 9 e il 10 agosto 2020 per omaggiare San Lorenzo con i vini della tenuta, in collaborazione con Calici di Stelle. Il programma prevede ogni sera l’inizio alle ore 20 con L’aperitivo del Cavaliere sorseggiando“Oro Spumante” e Cerri Merry Dry, per proseguire con un menu del territorio, in abbinamento con i vini della Tenuta (al costo di 50 euro a persona bevande e caffè inclusi. Il miglior modo per arrivare a destinazione è uscita autostrada A16 Castel del Lago, direzione Taurasi, per proseguire verso Sant’Angelo All’Esca (Av), Contrada Bosco. (Info e prenotazioni: 349/3172480 – 393/0725905 – 0827/73766).

Il programma fitto, prevede alle ore 20,00 il concerto Jazz sotto le stelle, con i musicisti Quartet, ovvero Bruno Salicone al piano,Federico Milone al sax, Francesco Galatro al basso, e Stefano De Rosa alla batteria, per poi passare al momento ludico con il quiz a squadre sul tema vino. Ai vincitori, in omaggio, una bottiglia Magnum di Taurasi Opera Mia 2013. Mentre a fine serata poi si potrà degustare il sigaro italiano, in compagnia con gli Amici della Dolce Vita, con in abbinamento un dessert realizzato dalla Gelateria Aloha.

I vini delle stelle scelti per la tre giorni sono “Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2018, “Brancato” Selezione Fiano di Avellino DOCG 2017, “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini doc 2015, “Opera Mia” Taurasi DOCG 2013 e “Cerri Merry” Vino aromatizzato, mentre il menu della serata prevede dopo l’Aperitivo del Cavaliere: Fagottino di scarola e acciughe, Salmone marinato, Salumi Irpini, Caciocavallo podolico, Ciliegina di mozzarella fresca, Fagioli e broccoli caldi, e Patate e peperoni con in abbinamento “Santa Vara” Irpinia Falanghina Doc 2018. Per poi passare ai primi: Fusilli con zucchine, salsiccia, pomodorini e crema di caciotta semi-stagionata e i Ravioli di bufala con noci e pesto di rucola in abbinamento con il “Brancato” Selezione Fiano di Avellino DOCG 2017. Il secondo: Millefoglie di maialino Irpino alle verdure con salsa di asparagi, fughi porcini e patate al forno con in abbinamento “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini doc 2015. Ed ancora degustazione di formaggi stagionati al piatto come il Pecorino di Carmasciano e il Caciocavallo podolico con in abbinamento “Opera Mia” Taurasi DOCG 2013. Infine dolci e frutta: rotolo di crema Cerri e scaglie di cioccolato fondente realizzato dalla Gelateria Aloha con in abbinamento il “Cerri Merry” Vino Aromatizzato.

MONTEFALCIONE (Avellino) – Sabato 8 Agosto NEL CUORE DELL’IRPINIA, BRINDISI AL RILANCIO DEL TERRITORIO

Prende il via la seconda edizione di Calici di Stelle a Montefalcione, paese collinare nel cuore dell’Irpinia a grande vocazione vitivinicola e gastronomica. La giornata di Sabato 8 Agosto è dedicata, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, ad un importante convegno di presentazione dei dati intorno al censimento del territorio vitivinicolo del paese. Ad organizzare l’iniziativa è l’Amministrazione comunale presso il Laboratorio per la Promozione del Territorio vitivinicolo. INFO: Tel. 0825.973021 protocollo@comune.montefalcione.av.it

TORRIONI (Avellino) Cantina Sanpaolo, Claudio Quarta Vignaioli, Domenica 9 Agosto Stelle, calici e note musicali rallegreranno la serata del 9 agosto 2020, a Cantina Sanpaolo, nella frazione San Paolo di Tufo, tra le splendide colline irpine, a quasi 600 metri d’altitudine.

La grande terrazza sarà lo scenario del lieto evento con cui Cantina Sanpaolo celebra l’estate, e i 15 anni di attività con il nuovissimo passito #Foxtail che sarà in degustazione, con degustazione e taglieri offerti a tariffe speciali. (Info e prenotazioni: info@claudioquarta.it) GUARDIA SANFRAMONDI (Benevento) – Lunedì 10 Agosto CON LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL SANNIO BENEVENTANO Il Comune di Guardia Sanframondi, immerso nello splendido territorio del Sannio Beneventano, organizza anche quest’anno Calici di Stelle. Fa da cornice il centro storico del borgo cittadino, celeberrimo per l’eccellente produzione vitivinicola, la presenza di prestigiose Cantine e per una produzione olearia di tutto rispetto. Spaccato di territorio interessante anche sul fronte dell’accoglienza. La manifestazione enoogastronomica, a carattere promozionale, dedicata alla Notte di San Lorenzo, con esposizione e degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, è in agenda per Lunedì 10 Agosto, in Piazza Municipio, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 INFO: Tel. 0824.817444 comuneguardiasanframondi.gov.it POMPEI (Napoli), BOSCO DE’ MEDICI WINERY, Mercoledi 5 – Giovedi 6 e Venerdi 7 Agosto Dal 2 al 16 Agosto 2020 (tranne il martedì), tutti i giorni presso la Winery a pranzo e a cena è possibile vivere l’esperienza “Metro/0 Tour”

• La sera dell’8 Agosto “Calici di Stelle – Speciale Metro/0 Tour Party”, a partire dalle ore 19:00 40,00 € a persona. Visita guidata della tenuta: • Casale del ‘700 • Orto Biologico • Vigneto didattico • Necropoli di III secolo a.C. – I secolo d.C. • Cantina di produzione Degustazione • Aperitour Vini: Lavaflava – Vesuvio Doc Lacryma Christi 2019 Bianco; Lavarubra – Vesuvio Doc Lacryma Christi 2019 Rosso; Vesevius – Falanghina Spumante Metodo Charmat; Vesevius – Piedirosso Spumante Metodo Charmat; Salumi alla Berkel: Culatello, Capicollo e Salame accompagnati dai sottoli BdM; Formaggi: Pecorino al vino, Provolone del Monaco presidio Slow Food, Pecorino di fossa, accompagnati dalle composte BdM; Orto Metro/0: Melanzane BdM a funghetto, Parmigiana di zucchine BdM, Zucchine BdM alla scapece; Mozzarella: Treccia di mozzarella al mosto d’uva; Panino: pulled pork e provola affumicata • Al Tavolo: Vini: Pompeii – Pompeiano Igt 2019 Bianco; Pompeii – Pompeiano Igt 2019 Rosso Primo: Mezzo pacchero peperoncini verdi BdM, Gamberi e pomodorini infornati BdM; Secondo: Tagliata di tonno con caviale di melanzane BdM e tapenade di capperi e olive; Dolce: Cremoso al limone con frutta fresca e crumble croccante Calici di Stelle “Metro/0 Tour” – quotidiano 35,00 € a persona

Visita guidata della tenuta: • Casale del ‘700 • Orto Biologico • Vigneto didattico • Necropoli di III secolo a.C. – I secolo d.C. • Cantina di produzione

Degustazione con il Menu “Metro/0” • Vini:Vesevius – Falanghina Spumante; Lavaflava – Vesuvio Doc Lacryma Christi 2019 Bianco; Lavarubra – Vesuvio Doc Lacryma Christi 2019 Rosso; Pompeii – Pompeiano Igt 2019 Bianco; Pompeii – Pompeiano Igt 2019 Rosso

• Degustazione di olio d’oliva BdM con bruschette

• Antipasto (a centrotavola) Polpette di melanzane con fonduta di Caciocavallo; Frittelle di fiori di zucca; Parmigiana di zucchine con provola affumicata; Zucchini parmigiana; Frittatina di pasta su passata di datterini; Tagliere di salumi e formaggi nostrani e sott’oli di nostra produzione; Fiori di zucca pastellati, ripieni di ricotta e basilico • Primo: Spaghettone alla Nerano di Bosco de’ Medici• Dolce: Soffice al limone con frutta fresca e crumble agli agrumi (Info e prenotazioni: info@boscodemediciwinery.it) RAVELLO (Salerno) – Venerdì 14, Domenica 16 Agosto IN COSTIERA AMALFITANA, UN VIAGGIO SENSORIALE PRESSO IL BALCONE PANORAMICO “CITTA’ DEL VINO” E “CITTA’ DELLA MUSICA” (Info e prenotazioni: Tel. 089.857096 (Info e prenotazioni: Tel. 089.857096 Il Comune di Ravello, al fine di rafforzare la sua identità di “Città della Musica” e “Città del Vino”, organizza due appuntamenti nell’ambito di Calici di Stelle, nel rispetto dei protocolli anti Covid19. L’evento verrà suddiviso in più serate e avrà come tema portante la musica, accompagnata dalla degustazione di vini di prestigiose cantine. Un viaggio sensoriale tra vino e musica sotto la magia delle stelle in uno scenario incantevole quale quello dei Giardini del Vescovo. Dall’imponente campanile, ai pini secolari, dalla storica scala con capitelli al caratteristico vigneto. Una passeggiata fatta di emozioni tra storia e natura, all’interno di uno scenario unico e suggestivo nel cuore del centro storico cittadino custodito alle spalle delle antiche mura della cattedrale del Paese. Venerdì 14 Agosto, il vino delle cantine della Costiera Amalfitana accompagnerà il Concerto di Nello Daniele, fratello del celebre Pino, tra la musica folk, il blues, il jazz mediterraneo e naturalmente i brani storici Quanno chiove, Je so pazzo, A me me piace o blues, Napule, Yes I know my way, Bella mbriana, terra mia, ecc. La serata verrà arricchita da una visita illustrata, a cura del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno. Saranno per l’occasione in degustazione i dolci della tradizione campana. I posti disponibili sono 400 e le prenotazioni sono fino ad esaurimento, al costo di 20 euro.: Tel. 089.857096 info@ravellotime.com ) Domenica 16 Agosto, invece, i migliori vini della Cantina Omina Romana accompagneranno un’originale concerto di Arie d’Opera. Lo spunto è proprio il vino: dal Brindisi della Traviata a Viva il Vino spumeggiante della Cavalleria Rusticana. L’ingresso, in questo caso, è a invito.: Tel. 089.857096 staff@comune.ravello.sa.it)

CALENDARIO EVENTI CITTA’ DEL VINO – in aggiornamento

