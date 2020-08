Casa Setaro, cena in vigna Lunedì 31 Agosto, viaggio di gusto da Oriente verso Occidente.

a cura di Massimo Antonino Cascone

Lunedì 31 agosto, ore 20:00, Casa Setaro ospiterà un altro appuntamento di gusto nella sua vigna a Trecase (NA), ai piedi del Vesuvio, un viaggio enogastronomico, da Oriente verso Occidente, con al centro il Vesuvio: un connubio tra enogastronomia e arte, per raccontare l’importanza dell’identità agricola, dell’agricoltura sostenibile e della bellezza dei territori che abbiamo sotto gli occhi, colmi di tesori.

Alle luci del tramonto, immersi nel Parco Nazionale del Vesuvio, nella splendida location di Casa Setaro, la serata celebrerà la bellezza delle “contaminazioni”, unendo i saperi e i sapori dei territori vulcanici: da Tokyo al Vesuvio, ingredienti, pietanze e vini, saranno abbinati tra loro per un viaggio emozionante alla scoperta di felici e sapienti contaminazioni d’autore, a cura di Massimo Setaro, patron della cantina, dello chef Giuseppe Molaro di “Contaminazioni Restaurant” sito in Somma Vesuviana(NA), già conquistatore dell’ambita Stella Michelin a Tokyo alla corte di Heinz Beck e la partecipazione del Pizza chef Paolo De Simone di “Storie di Pane” a Vallo della Lucania

Ben quattro generazioni per Casa Setaro che, dal 2005, passa da Don Vincenzo, cui è dedicato anche un vino, al figlio Massimo che, insieme a sua moglie Mariarosaria, crea l’attuale cantina: quattordici ettari vitati, moltiplicati attraverso il tradizionale metodo della propaggine (dalla pianta madre si dirama il ramo che originerà la vite-figlia), risalgono il vulcano fino a 400 metri dal livello del mare – che si ammira da lontano – a partire proprio dal “giardino” di casa. La cantina coincide infatti con l’abitazione di famiglia, una scelta e una dedica a quella che è più di una passione di famiglia. Tutto è coltivato in biologico, anche l’uliveto da cui si produce l’Olio extravergine di oliva Casa Setaro, da monocultivar di Coratina, che sarà servito insieme ai panificati di Paolo De Simone, imprenditore del brand “Storie di Pane”.

PROGRAMMA

Arrivati nella cantina, situata in via Bosco del Monaco 34, gli ospiti saranno accolti nel pieno rispetto delle norme vigenti e condotti in questo modo attraverso un wine tour a “tappe” in cui si potranno ammirare le vigne e assaggiare alcuni snack di ZioMì – un aperitivo in stile popub itinerante (no buffet) – che conduce alle origini di chef Molaro, ossia a una commistione tra le sue idee e l’esperienza di suo padre Mimmo, da sempre proprietario di hamburgherie nel vesuviano.

Dopo il brindisi con Pietrafumante, Caprettone Metodo Classico, prende il via la cena in vigna: ai fornelli, chef Giuseppe Molaro con la sua brigata preparerà alcuni piatti “contaminati”, ossia proiezioni del suo concetto attuale di cucina che ricordano la memoria storica di luoghi e di identità. In abbinamento a ogni portata – dall’aperitivo al dolce – un calice diverso dei vini biologici prodotti da Casa Setaro.

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione al numero (+39) 3471231391. Posti Limitati.

Menù Fritti di ZioMì Snack – Bloody Mary da bere Snack – Ricordo di “pasta&fagioli con le cozze” Snack – Churros di pelle di pollo Snack – Rolls di riso giapponese con sgombro marinato Snack – Spigola marinata al pepe Sancho con Mayo al sedano e meringa al pomodoro Pane e sorprese di Paolo De Simone “Storie di Pane” con l’Olio Extravergine d’Oliva Casa Setaro Risotto pistacchio verde di Bronte e profumo di limone Spigola con rucola selvatica Crema di latte mango e passion fruit Per ogni portata, un vino di Casa Setaro.

