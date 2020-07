Casa Setaro, domani, giovedì 30 luglio, ArcheoCena, cucina e vini vesuviani dell’antica Pompei

ArcheoCena a Casa Setaro“, è la serata ideata da Massimo Setaro, titolare dell’azienda Casa Setaro, nell’occasione, in tandem con Gian Marco Carli, chef del ristorante Il Principe, che ha intrapreso da anni un percorso di studio gastronomico volto a reinterpretare in chiave moderna il patrimonio culinario e culturale della propria terra natia, Pompei, per riproporre i piatti della storia enogastronomica del Vesuvio con una serie di abbinamenti vino-cibo in un menù studiato ad hoc per far rivivere i sapori dell’epoca, tra cui i pani ( nella forma di quelli come carbonizzati dell’antica Pompei), accompagnata dall’olio extravergine d’Oliva Casa Setaro.

Tra gli ingredienti tipici e d’eccellenza del periodo storico trattato, i fichi, prodotti dal rinomato opificio Santomiele e le albicocche vesuviane dell’azienda agricola Sapori Vesuviani.

La cena è in programma giovedì 30 luglio ore 20,00 negli spazi interni di Casa Setaro, situata a Trecase, nel più piccolo dei comuni vesuviani.

La serata prevede una breve visita alla cantina, con le anfore per la vinificazione, proprio come si usava nell’antichità, con il racconto delle varie fasi di vinificazione a partire dal passato fino alle tecniche moderne, usate oggi da Massimo, erede nell’amore per questo lavoro, al padre “Don Vincenzo” Setaro.

Massimo Antonino Cascone

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e con prenotazione obbligatoria al 3471231391.

Costo della cena è di 50€ a persona.

Il parcheggio è gratuito e di pertinenza dell’azienda.

MENÙ

Con Olio extravergine d’Oliva Casa Setaro

Aperitivo

Cucurbitis in esca Apicii

Pane, ricotta di pecora e alici

Antipasto

Metti una sera a cena Carli e Trimalcione

Quaglia, moretum, foie grass di coniglio e cipollotto alla brace con i fichi dell’azienda Santomiele.

Primo piatto

A spasso per Pompei antica

Lagane di farro, hummus di ceci, limone fermentato al sale, stoccafisso all’insalata e ortiche

Secondo piatto

Maialino in lenta cottura, albicocca di Sapori Vesuviani e zucchine alla cenere

Dessert

Cassata oplontis

In abbinamento i vini Casa Setaro: Pietrafumante Caprettone Metodo Classico, Munazei Rosato Lacryma Christi del Vesuvio Doc, Aryete Caprettone DOC maturato in anfora, Don Vincenzo Riserva

adsense – Responsive – Post Articolo