CITTA’ del VINO LANCIA L’INIZIATIVA #IOBEVOITALIANO

In questo tragico momento di emergenza, occorre dare un segnale forte alle aziende in difficoltà. Ognuno di noi può dare il proprio contributo acquistando un buon vino italiano Doc e Docg dei nostri territori da piccole e medie cantine di qualità che in questo momento hanno bisogno di un aiuto concreto; aziende vitivinicole che molto spesso offrono accoglienza enoturistica, quindi doppiamente penalizzate dalla crisi legata all’emergenza sanitaria.

Con lo slogan #iobevoitaliano, l’associazione nazionale Città del Vino, presidente Floriano Zambon, da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali, lancia un messaggio chiaro e preciso sul web a sostegno delle aziende vitivinicole, custodi dei nostri territori enoturistici, che, a causa dell’emergenza provocata dal covid-19, stanno vivendo una forte crisi economica e finanziaria, dovuta al ridimensionamento e alla riorganizzazione delle vendite e alla chiusura dei ristoranti e della filiera dell’accoglienza.

L’invito a diffondere il messaggio #iobevoitaliano, nel rispetto del consumo moderato e consapevole, va a sostegno delle aziende vitivinicole e del loro importante contributo indiretto al mantenimento dei paesaggi italiani del vino.

A questo invito si aggiunge, come stanno facendo anche altri Comuni, la campagna #iobevoirpino lanciata dagli Ambasciatori delle Città del Vino dell’Irpinia, in provincia di Avellino.

Federica Guerriero

adsense – Responsive – Post Articolo