CRATERE e ‘O CUOGNOLO, Tenuta “Le Lune del Vesuvio” presenta i nuovi vini vulcanici

Sabato 11 luglio alle ore 20,oo, primo appuntamento sensoriale presso l’azienda Tenuta “Le Lune del Vesuvio” di Andrea Forno che, insieme alla moglie Grazia, conduce l’azienda di famiglia da tre generazioni ai piedi del Vesuvio, esempio di turismo rurale.

Oggi Andrea Forno si accinge ad un’altra impresa: fare rete con altre aziende agricole locali per offrire a clienti e turisti un paniere di prodotti agroalimentari di nicchia.

Nella serata di sabato saranno presentati due vini vulcanici dell’azienda, CRATERE e ‘O CUOGNOLO, in abbinamento ai caciocavalli podolici dell’azienda caseo-lattaria Azienda Agricola La Torretta di Castelnuovo di Conza (AV) di Giovanni Cifrodelli, una realtà zootecnica campana situata ai confini con la Basilicata, specializzata nell’allevamento di vacche Podoliche, con 450 ettari di pascolo ed una mandria di oltre 250 capi tenute allo stato brado in un territorio incontaminato.

Massimo Antonino Cascone

Video

