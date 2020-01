Dal 17 al 19 gennaio appuntamento a Firenze per il “Birraio dell’anno”.

Oggi, domenica 19 Gennaio, alle 16.30, presso il Teatro TuscanyHall, in Via Fabrizio De André a Firenze ( Google Maps), si svolgerà la cerimonia di premiazione del vincitore del premio Birraio dell’Anno nonchè del Birraio Emergente, riconosciuto al produttore con meno di due anni di esperienza.

La cerimonia chiuderà la tre giorni iniziata lo scorso venerdì 17 dedicata a Birraio dell’Anno, evento realizzato da Fermento Birra con la collaborazione di Mr Malt, Lallemand, PolyKeg e J-Software, con il supporto di Rastal, TicTac e Ferrarelle, che da 11 anni incorona il miglior produttore di birra italiana.

Una giuria di 100 esperti birrai italiani riunirà 20 produttori candidati al premio Birraio dell’Anno e 5 giovani artigiani candidati al premio Birraio Emergente, che spilleranno 150 birre artigianali all’interno di un lungo bancone circolare (vedi lista birre).

Il corner Best Pub! è senz’altro la novità di quest’anno dedicata ai migliori publican selezionati in una speciale classifica di cinque locali considerati i migliori d’Italia per offerta, servizio, ambiente e professionalità, con 30 eccellenze italiane e straniere.

Non mancheranno inoltre i momenti culturali: degustazioni gratuite realizzate nell’area Beer Show sul palco del teatro, e incontri tematici esclusivi nell’area Beer Match (prenotazione obbligatoria), in uno spazio a porte chiuse. Vedi programma completo degli incontri.

In linea con la filosofia della qualità, alle birre saranno proposte in abbinamento banchi gastronomici con specialità tipiche ed eccellenze nazionali dell’area street-food. Vedi menu.

Federica Guerriero

INFO

INGRESSO

Il biglietto giornaliero costa 10 euro comprensivo di bicchiere serigrafato, tracollina portabicchiere personalizzata, libretto informativo sui birrifici partecipanti e lista birre, 1 penna, 2 gettoni del valore di 2 euro, 1 buono valido per una bottiglia di acqua da mezzo litro.

L’abbonamento per i tre giorni costa 15 euro comprensivo di bicchiere serigrafato, tracollina portabicchiere personalizzata, libretto informativo sui birrifici partecipanti e lista birre, 1 penna, 1 buono valido per una bottiglia di acqua da mezzo litro (NO GETTONI).

I biglietti sono acquistabili direttamente in biglietteria durante l’evento o tramite prevendita attraverso i canali Box-office e Ticket One.

COSTO BIRRA

Il pagamento avviene mediante gettoni. 1 gettone = 1 euro

0,15l costa 2 gettoni (3 per alcune birre speciali).

0,30l costa 4 gettoni (6 per alcune birre speciali)

ORARI

venerdì 17 gennaio 2020 dalle 18.00 alle 01

sabato 18 gennaio 2020 dalle 12 alle 01

domenica 19 gennaio 2020 dalle 12 alle 22

adsense – Responsive – Post Articolo