Degustì, giovedì 23 gennaio la tappa all’Old Friends con i Feudi di Guagnano.

Degustì, il tour degustativo enogastronomico promosso dalla Luigi Castaldi Group, azienda di distribuzione “Food & Beverage” che quest’anno festeggerà il 50esimo anno di attività, giovedì 23 gennaio, ore 20:00, farà tappa alla steak house “Old Friends”a Bacoli (NA), in via Fusaro 23.

Old Friends è una taverna, con pizzeria e steak house, nata a Bacoli nel 1991 dall’idea innovativa e coraggiosa dei proprietari di creare per la prima volta nella zona flegrea un ristorante in controtendenza a quelli della zona, in cui vera protagonista è la carne, declinata nei tanti gustosi piatti tipici della tradizione napoletana.

Nell’occasione della tappa Degustì, la taverna presenterà un menù degustazione tipicamente della tradizione napoletana in abbinamento ai vini dei Feudi di Guagnano azienda vitivinicola a Guagnano, piccolo comune in provincia di Lecce, nel cuore del Salento.

Fondata nel 2002 da Carlo, Gianvito e Franco, l’azienda prende il nome dalla parola salentina “Fiéu” che significa contrada campestre, per la dimensione dell’area dei vigneti, inferiore all’ettaro.

Fatta eccezione per lo Chardonnay, i vini della cantina Feudi di Guagnano sono tutti da vitigni autoctoni: Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera di Lecce e Verdeca, nel segno della massima valorizzazione dell’anima del territorio e della tradizione salentina.

La gamma delle etichette si compone di 7 rossi (Nero di Velluto, Diacianni Negroamaro, Terramare Negroamaro e Vegamaro prodotti con uva Negroamaro; Pietrafinita, Diecianni Primitivo e Terremare Primitivo realizzati con uva Primitivo; Cupone e Diecianni Salice Salentino prodotti con uva Negroamaro e Malvasia Nera; Le Camarde prodotto con uva Negroamaro e Primitivo e Diecianni Malvasia Nera realizzato con uva Malvasia Nera), 2 rosati (Rosarò Negramaro e Terramare Rosato entrambi 100% Negroamaro) e 4 bianchi (Animè, Diecianni Verdeca e Terramare Fiano da Verdeca e Diecianni Chardonnay 100% Chardonnay).

Federica Guerriero

Il MENU della serata:

O’per e ‘o muss

In abbinamento: Verdeca, Diecianni Verde, Salento IGT

Trippa

In abbinamento: Nero di Velluto, Negramaro, Salento IGT

Pasta e patate

In abbinamento: Cupone, Salice Salentino, Negramaro, Riserva DOC

Carne alla Genovese

In abbinamento: Le Camarde, Negramaro & Primitivo, Salento IGT

Costo degustazione 25,00 €

Degustì

Tutti gli eventi targati Degustì sono dedicati ai professionisti, a tutti gli appassionati del settore, al mondo dei foodies, agli amanti del buon cibo e dei prodotti di qualità.

