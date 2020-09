EVENTO RINVIATO | Montemarano, Agriturismo Pretorio |12 Settembre ore 13,00 |”La vera cucina irpina incontra i migliori Taurasi”

a cura di REDAZIONE VINI, SAPORI e DINTORNI

In queste ultimi giorni si stanno sempre più registrando in tutta l’Irpinia nuovi casi di contagio al Covid-19.

A mero scopo precauzionale e per cercare di contenere le eventualità di possibile contagio tanti Comuni stanno responsabilmente adottando azioni più restrittive.

Tra questi, anche il Comune di Montemarano, – Sindaco dott. Beniamino Palmieri – nel segno di grande responsabilità e senso civico, nell’interesse superiore di tutela della salute pubblica, ha temporaneamente raccomandato – anche a mezzo comunicazioni social – “a tutti i cittadini di evitare occasioni di riunioni ed incontri anche in luoghi privati, allo scopo di evitare le possibilità di trasmissione del contagio”, formalizzate con l’ordinanza 13 del 6/09/20202 recante misure volte alla tutela della salute pubblica, in cui si impone, tra l’altro, “l’obbligo della mascherina anche all’aperto ed il rispetto puntuale dei protocolli nazionale e regionali in materia, riservandosi azioni ancora più restrittive se l’andamento epidemiologico dovesse imporlo, anche in vista della prossima apertura delle scuole”.

Pertanto, poichè si ritiene necessario ed importante contribuire alle azioni che si stanno portando avanti a livello regionale e locale per la gestione dell’attuale emergenza, l’Associazione nazionale di Città del Vino, nella persona del suo Ambasciatore Teobaldo Acone, in accordo con l’Agriturismo Pretorio, presso cui doveva svolgersi l’evento calendarizzato domani, 12 Settembre a Montemarano, ritengono opportuno, in via precauzionale, sospendere e rinviare l’evento a data da definirsi appena la situazione di maggiore tranquillità e sicurezza per tutti lo consentirà. Le date di riprogrammazione verranno rese note quanto prima, una volta ridefinito il programma.

Certi nell’apprezzamento e nella comprensione, gli organizzatori, insieme alle cantine partecipanti: Azienda Agricola Adelina Molettieri; Azienda Agricola Boccella; Cantine Antonio Caggiano; Cantina Colli Di Castelfranci Srl; Cantine Delite di Coscia Emanuele; Vini Fratelli Follo; Azienda vitivinicola Guerriero; Cantina Il CANCELLIERE e TENUTA Cavalier PEPE, vi danno appuntamento ad un periodo dai toni più distesi e rilassati, come impone il senso di convivialità sotteso ad ogni evento che si rispetti.

