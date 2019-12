Formaggi d’autore ai Quartieri Spagnoli in aiuto dei bambini con disabilità cognitive

Il nuovo Ristorante nella Corte di Foqus venerdi 20 dicembre, alle 21.00, aprirà per una Cena Speciale su prenotazione con un menù a base di formaggi, curato dallo chef Agostino Volpe.

Dedicata alla tradizione della cucina campana e ad alcuni dei più tipici formaggi regionali del Sud Italia, parte del ricavato della cena sarà devoluto alle attività sociali del Centro non medicalizzato per persone con disabilità cognitive ARGO.

Nel prestigioso chiostro cinquecentesco della Fondazione Quartieri Spagnoli, riscaldato e coperto da una avveniristica vela trasparente disegnata dallo studio Eoss, antichi piatti di filiera DOP e sostenibile della tradizione gastronomica campana saranno protagonisti di una originale cena affidata alla cura dello chef Agostino Volpe, che omaggerà in ogni portata alcuni tra i migliori formaggi regionali: dal pecorino al caciocavallo podolico, dal provolone del Monaco al prezioso Persefone (pecorino con nduja di Spilinga).

Il ricavato della cena sarà devoluto alle attività del Centro ARGO, il Centro di abilitazione per persone con disabilità cognitive che fa parte della rete di imprese sociali attive all’interno di FOQUS.

Il menù della Cena Speciale “Formaggi d’Autore ai Quartieri Spagnoli”

Antipasto

Pere con panatura di pistacchi ripiena con mousse al Pecorino Bagnolese Vero Filiera Sostenibile stagionato adagiata su miele di castagno

Primo piatto

Fazzoletto di crespella ripiena di salsiccia e Persefone (pecorino con nduja di Spilinga) su crema di friarielli

Secondo piatto

Parmigiana di zucca e patate con caciocavallo podolico e salsa di zucchine e menta

Dolce

La sfera del Monaco (con Provolone del Monaco Dop)

Alimentale Forchetta & Cervello – Vero Filiera Sostenibile

Alimentale nasce con lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici nazionali, con una particolare attenzione a quelli della Regione Campania. Tra le eccellenze gastronomiche campane tutelate con i bollino Vero Filiera Sostenibile ci sono prodotti come il Pecorino Bagnolese, il Provolone del Monaco Dop, il Laceno e i formaggi Etnei ai Tre latti di Sicilia.

Cantina Trabucco

L’azienda Vitivinicola Trabucco nasce nel 2003 nel piccolo comune di Carinola, alle pendici del Monte Massico nel nord della Campania, zona di produzione dell’antico Falernum, oggi denominato Falerno del Massico. Unico obbiettivo è produrre vini territoriali di pregio che possono esprimere in tutta la loro pienezza la forza e l’eleganza del territorio d’origine.

Dalla prima vendemmia ad oggi sono ben sette i vini prodotti che hanno portato vanto e prestigio al territorio ed alla nostra Azienda, obbiettivo raggiunto grazie anche alla fattiva collaborazione di mio figlio Danilo che, sempre attento alle crescenti esigenze giovanili, ha dato corso ad un profondo rinnovamento di immagine aziendale, creando tra l’altro due nuovi vini. L’Azienda Vitivinicola Trabucco è oggi una importante realtà di nicchia specializzata nella produzione dei grandi vini del Falerno del Massico.

Lo chef e i Formaggi d’Autore

Agostino Volpe, chef resident del ristorante “Il Golfo di Napoli” di Arezzo ha studiato un menù che mette in evidenza i formaggi selezionati da “Alimentale Forchetta & Cervello” che tutelano le piccole e medie aziende del meridione. Il percorso prevede la realizzazioni con portate che utilizzano prodotti realizzati da latte proveniente da razze autoctone in via di estinzione come il Pecorino Bagnolese Vero -Filiera Sostenibile e il Provolone del Monaco Dop. Dalla Calabria arriva invece l’astro nascente Persefone (Pecorino della zona del Monte Poro e Nduja di Spilinga).

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

Il progetto FOQUS nasce nel 2013 nei Quartieri Spagnoli, all’interno dell’ex Istituto Montecalvario. Il progetto ha trasformato e riqualificato l’edificio che oggi ospita una comunità attiva di imprese sociali e persone, che collaborano promuovendo processi di mobilità sociale, sviluppo, trasformazione, attraverso servizi e attività di educazione, formazione, professionalizzazione in un’area socialmente fragile della città. Il progetto è realizzato interamente su iniziativa e con risorse private. FOQUS rappresenta un nuovo modello di rigenerazione urbana, segnalato tra le migliori esperienze nazionali di innovazione sociali.

20 dicembre ore 21

Per info e prenotazioni telefonare al numero 347.568.58.67 – foqusbar@gmail.com

Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli – via Portacarrese a Montecalvario n.69