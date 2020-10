Gay-Odin, a Napoli è tempo di torrone…al cioccolato!

a cura di Massimo Antonino Cascone

Mancano pochi giorni alla Festa di Ognissanti e, com’è tradizione, la storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin si appresta a celebrare una delle tradizioni popolari più antiche e sentite di Napoli e che ancora oggi viene commemorata con la preparazione dei celebri torroni partenopei.

La leggenda narra che, in questo giorno dell’anno, le anime dei defunti tornino dall’aldilà affrontando un viaggio lungo e faticoso. L’unico modo che hanno i vivi per esorcizzare la paura dell’ignoto e della morte è offrire a queste anime in pellegrinaggio accoglienza e ristoro.

Ecco, allora, tra effluvi irresistibili del cacao più puro – il criollo e le fave di provenienza centro americana – accuratamente selezionato e lavorato secondo tecniche artigianali, un tripudio di torroni, golose mattonelle di cioccolato, croccanti fuori e dal cuore cremoso, arricchite con frutta secca e canditi. La scelta è quasi imbarazzante, tanta la varietà tra il Torrone Ghianda un croccante guscio di mandorle che custodisce al suo interno una delicata crema gianduia; il Torrone Figaro una stratificazione di gianduia – bianca, scura e alle ghiande – rifinita da una sottile sfoglia di cioccolato e granella di pistacchio e il Torrone Ferro realizzato con un impasto di caramello, mandorle tostate e rifinito in superficie con diavolini di zucchero. Coloro che amano i sapori più tradizionali invece posso scegliere tra un ventaglio di gusti classici che spaziano dal torrone cioccolato fondente e pistacchi al torrone al caffè, dal torrone al rhum a quello gusto cassata e cioccolato e per chi preferisce i sapori intensi c’è anche il torrone con “rottami” di marroni. Belle le confezioni regalo, eleganti ceste tutte personalizzabili dove è possibile alternare il tipico dolce di Ognissanti con nudi artigianali della casa, praline, cremini e cialde ripiene di crema al cioccolato.

Il segreto del successo di Gay-Odin risiede in una lavorazione “gentile” delle materie prime, realizzata secondo metodi artigianali e nel pieno rispetto delle antiche ricette di famiglia. Il risultato sono prodotti unici, realizzati con ingredienti 100% naturali – cacao puro importato crudo, mandorle pugliesi, nocciole di Giffoni, pistacchio siciliano, scorzette d’arancia a km0 – che ne garantiscono gusto e genuinità, proprio come una volta. I prodotti Gay-Odin possono essere ordinati e spediti in tutta Italia tramite il sito gay-odin.it

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – 80100, Napoli

Punti vendita a Napoli, Milano e Roma

gay-odin.it

