Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2020, oggi si festeggia in tutto il mondo il turismo del vino

in copertina, Dourakis winery, Alikambos, Creta, Grecia – foto di Carmen Guerriero@

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2020 promossa da RECEVIN, Unione delle città europee del vino, in collaborazione con le Associazioni nazionali delle Città del Vino europee

Per 10 anni questa iniziativa è stata celebrata solo in Europa. Quest’anno è stata estesa la sua celebrazione su scala mondiale, con la partecipazione di paesi dell’America Latina, come Brasile, Cile, Argentina e Uruguay.

Questa giornata si propone di diffondere la cultura, il patrimonio e le tradizioni, così come i produttori di vino e il loro turismo del vino, valorizzando così i territori dei vigneti. Il progetto difende così il VINO come patrimonio culturale e immateriale dei territori e delle persone che lo producono.

Per festeggiare il turismo del vino nelle Città del Vino d’Italia, Spagna, Portogallo, ma anche Grecia, hanno organizzato congiuntamente numerosi eventi, feste del vino, convegni, seminari, degustazioni e mostre di prodotti tipici. Qualsiasi attività che abbia affinità con il mondo del vino, dell’enogastronomia e che permetta la diffusione e la conoscenza dei prodotti del territorio in questa particolare giornata sarà un motivo per festeggiare la cultura del vino in Europa e nel mondo. (Covid 19 permettendo), vi sarà l’apertura delle cantine, l’organizzazione di degustazioni con le aziende del territorio o programmi che abbiano attinenza con le produzioni locali tipiche, esempi di attività che verranno organizzate in tutta Europa: milioni di turisti ed enoappassionati potranno scegliere la propria destinazione tra località d’eccellenza e potranno scoprire la cultura, la natura e la tipicità del territorio, caratteristiche essenziali di ognuna delle città della rete delle Città del Vino d’Europa.

Il dettagliato calendario di eventi e appuntamenti che ruotano intorno al vino e alla gastronomia rappresenterà una festa mondiale all’insegna del food & wine che muove gli appassionati alla ricerca del programma più goloso e accattivante. Tante iniziative in prossimità della Festa di San Martino, per festeggiare il Vino e l’enogastronomia in tutto il mondo.

I comuni che promuovono le iniziative legate a questa giornata europea sono inclusi anche nella Mappa della Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2020 disponibile nel sito di RECEVIN (http://www.recevin.eu/europeandayofwinetourism/)

