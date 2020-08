GOURMAND AWARDS, IL SOMMELIER MIGLIOR RIVISTA ITALIANA 2020

.a cura di Massimo Antonino Cascone

E’ Il Sommelier la migliore rivista pubblicata in Italia, per l’anno 2020, dedicata al mondo del vino, ilsommeliermagazine.it/ la-rivista. A decretarlo è stato la giuria del prestigioso Gourmand World Cookbook Awards – The Summer Harvest, cookbookfair.com.

“La nostra rivista – afferma il Presidente della FISAR nonché editore del magazine- è edita dal 1983 ed è la prima volta che Il Sommelier si fregia di un riconoscimento internazionale. Ne siamo fieri e orgogliosi. Questo successo è il segno che abbiamo investito in un progetto editoriale che trova ampio riscontro. A nome di tutta la Federazione, ringrazio la nostra Redazione che ha svolto un gran lavoro giornalistico fatto di professionalità e passione”.

La competizione ha visto coinvolti ben 752 partecipanti provenienti da 121 Paesi. Il Premio internazionale è stato fondato dall’attuale presidente Edouard Cointreau nel 1995.

“Siamo lieti di ricevere questo prestigioso riconoscimento. – dichiara il Direttore de Il Sommelier Alice Lupi. La rivista sta ottenendo dei risultati entusiasmanti grazie al lavoro di squadra portato avanti dalla Redazione con dedizione e competenza per offrire ai lettori un prodotto editoriale di alta qualità che descriva il mondo del vino con una visione olistica. Questo prestigioso Premio ci riempie di gioia e di soddisfazione”.

