Guardia Sanframondi (Bn): conferme e approvazioni per la nuova Vinalia !

a cura di Massimo Antonino Cascone

Vinalia, la rassegna enogastronomica in svolgimento a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento fino al 10 agosto prossimo, promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, per questa edizione ha per tema “Per mille ragioni, per mille passioni”, con l’adesione di ben sette cantine del territorio: La Guardiense, Cantina di Solopaca Cantina del Taburno, Vigne Vecchie, Cantina Morone, Azienda agricola Scompiglio e Vigne Storte.

La delicata fase post Covid 19 impone delle regole che frenano, rispetto agli anni precedenti, il flusso di enoturisti e curiosi, ma ciò nonostante, le presenze sia alle aziende vitivinicole sia agli eventi registrano risultati molto incoraggianti. Sono in tanti, infatti, a prenotare (tramite il sito www.vinalia.it) e scegliere così la cantina e il percorso da visitare per un’esperienza nuova, indimenticabile e da vivere con il calice in mano.

Domani, il cartellone collaterale sarà aperto da Vinalia Kids, alle ore 17 nei giardini del castello medievale, per un evento dedicato ai più piccoli, chiamati a partecipare attraverso il gioco e la danza e il loro corpo diventerà foglia, albero, fiume, le mani e i piedi pennelli per dipingere.

Alle ore 18,30, invece, nell’Ave Gratia Plena si terrà la presentazione del libro “Parole dalla Quarantena” di Leo Annunziata, affidata alla prof.ssa Armida Filippelli.

Alle ore 20,30, nella singolare terrazza di Palazzo Marotta-Romano, per la rassegna “Cinema sotto le stelle… Gourmet”, toccherà al film “Ritorno in Borgogna” di Cèdric Klapisch, con una storia tra le vigne della provincia francese fatta di passioni, vini e affetti.

Il panino gourmet della serata, suggerito da Fabulae Experience-wine bar di Telese Terme, sarà accompagnato da una selezione dei tre bianchi campani: Falanghina, Fiano e Greco.

Ancora un appuntamento con lo show cooking proposto nel Piazzale d’Armi del castello medievale dalle ore 20,30. Questa volta ai… fornelli ci sarà lo chef Dino Martino dell’Agriturismo Mastrofrancesco di Morcone (Bn). Questo il suo menu: Antipasto – Salumi di suino casertano a cura di Dino Martino e “Le forme del latte” a cura Giuseppe Iaconelli, affinatore di formaggi del Caseificio Optimum Sancti Petri di San Pietro Infine (Caserta), in abbinamento allo Spumante Quid de La Guardiense; Primo – Pasta di saragolla, suino casertano e cipolla alifana, in abbinamento alla Falanghina della Cantina Morone; Secondo – Suino casertano con contorno di peperoni in agrodolce, in abbinamento all’Aglianico Doc 24 carati della Cantina di Solopaca; Dessert – Cheesecake alle amarene, in abbinamento allo Spumante 05 della Cantina di Solopaca.

Prenotazioni al 347 8910774, oppure al sito www.vinalia.it.

Completa il programma collaterale VinArte, per la direzione del prof. Giuseppe Leone, con un percorso di arte e cultura del vino. In esposizione, nel Borgo degli artisti e nell’Ave Gratia Plena, opere di pittura, porcellana tenera e scultura dei maestri contemporanei: Marco Abbamondi, Max Coppeta, Maya Pacifico, Nicola Rivelli e Aniello Scotto insieme con un presepe della Real Scuola di Capodimonte, Mariano Goglia, Ernesto Pengue e Carmine Carlo Maffei e il suo atelier Pietre Vive. Ricca e interessante anche la mostra fotografica a cura di Azzurra Immediato, messa su con le immagini di Libero De Cunzo, Manuele Geromini, Fiorella Iacono, Federico Iadarola, Fabio Ricciardiello, Anna Rosati, Marco Lombardo, Pasquale Palmieri, Natalino Russo, Luigi Salierno, Luca Vidali, Federica Assini, Pasquale Di Cosmo, Francesco Garofano, Mariagrazia Pigna e Germana Stella.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito internet www.vinalia.it, il profilo facebook Vinalia, oppure telefonare al 345 0457090.

