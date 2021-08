Gusto Italia in tour continua il suo viaggio A Villammare dal 19 al 22 Agosto è festa di tipicità ed artigianato locale

Dopo il grande successo di Sapri “Gusto Italia in tour” continua il suo percorso e giovedì raggiungerà Villammare.

Un altro lungo fine settimana, dal 19 al 22 agosto, per vivere il villaggio del gusto, ricco di tipicità e di artigianato, consentendo un percorso attraverso le diverse regioni del Sud Italia.

Un format, che ormai prosegue da qualche anno, che si allontana dall’idea di sagra ed anche dal semplice polo ambulante di street food.



Anche l’ottava tappa è organizzata e promossa dall’Associazione Italia Eventi, patrocinata dall’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi, realizzata in collaborazione con i Comuni ospitanti e le UNPLI regionali.

L’inaugurazione avverrà alla presenza del sindaco di Villammare, l’onorevole Francesco Brusco, del consigliere Manuela Borrelli e del presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

"Ogni tappa è una soddisfazione grande, riuscire a raccontare le nostre eccellenze con un tour così serrato era una scommessa non da poco. Torniamo a Villammare con gioia, già lo scorso anno il riscontro è stato entusiasmante", commenta Lupo. "Gusto Italia in tour" è cultura del Made in Italy ambulante, dove è possibile degustare eccellenze ma anche fare una spesa alternativa.

LE AZIENDE.

L’evento è sostenuto dalla Cantina di Solopaca, realtà vitivinicola di rilievo a rappresentanza delle produzioni di eccellenza del Sannio.

In tutte le tappe di “Gusto Italia in tour” è possibile degustare alcuni prodotti, tra cui l’Aglianico del Sannio DOP, il Solopaca Rosso Superiore Sannio DOP, l’Aglianico Rosato Sannio DOP ed il Barbera Sannio DOP.

Tante le aziende e gli artigiani dell’edizione 2021 di Gusto Italia in tour:

Dalla Campania Arte e Parte di Somma Vesuviana presenterà la sua ceramica artigianale, Gioie di Damiano di Ariano Irpino porterà gioielli e borse artigianali, non mancheranno i salumi ed i formaggi dei fratelli Zuccardi Di Morra De Sanctis, il cioccolato di Cioccolato Bontà di Mirabella Eclano, i biscotti artigianali, il miele ed i cosmetici al miele dell’Apicoltura Mucciolo di Capaccio, i liquori artigianali ed alla cannabis del liquorificio Tentazione di San Cipriano Picentino.

I tartufi e i fichi del Cilento verranno dall’Azienda Agricola Vincenzo Mautone di Rutino, mentre i sott’oli sono dell’Azienda Colline Cilentane di Rutino.

Le calamite artigianali saranno firmate da La Calamita col sorriso di Cava de’ Tirreni, i cristalli profumati perfetti per l’aromaterapia saranno a firma Cristalli Profumati di Poggiomarino.

Dalla Basilicata il Parco Verde Food and Beverage di Sarconi proporrà un ricco di paniere di salumi, formaggi, olio evo, vino medievale, pasta artigianale, fagioli di Sarconi e Canestrato Di Moliterno.

Dalla Calabria giungerà un carico di liquirizia calabrese, ma anche di prodotti tipici calabresi con Nero di Calabria.

Dalla Sicilia marmellate, confetture, creme, pesti, conserve e vini saranno firmati da Bonsicilia di Acireale.

Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 17 alle ore 24, l’iniziativa permette un viaggio virtuale attraverso le regioni del centro sud Italia.

Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews .it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.LA PROSSIMA TAPPA di “Gusto Italia in tour”

ACCIAROLI: dal 25 al 29 agostoSponsor Ufficiale: Cantina di Solopaca

Media partner dell’evento: Radio Castelluccio ed il blogzine Rosmarinonews .it.

Infoline 375.5643840

