“Gusto Italia in tour”+ “Gusta Minori” Un fine settimana d’eccezione in Costa d’Amalfi

a cura di Redazione Vini, Sapori e Dintorni

Il villaggio del gusto, organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, questo fine settimana tornerà in Costa d’Amalfi.

La tappa di apertura, che si svolse a Minori, ha gettato le basi per un interessante matrimonio di gola che si compirà questo fine settimana, da giovedì 10 a domenica 13 settembre.

Infatti Gusta Italia in tour confluirà in Gusta Minori, evento che da oltre vent’anni segna la vita culturale ed artistica del borgo marinaro.

Il connubio tiene saldo l’obiettivo di sempre: promuovere una sana e corretta alimentazione attraverso le migliori produzioni Made in Italy, non prescindendo dal prendersi cura del patrimonio storico artistico e culturale italiano.

“Siamo grati al sindaco di Minori, Andrea Reale, ed agli organizzatori di Gusta Minori per aver scelto di affidare i mercatini a noi. Saremo il volto goloso dell’evento, unendoci alle tante belle realtà che compongono questa manifestazione ed agli spettacoli di pregio”, spiega Giuseppe Lupo di Italia Eventi.

Aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, da giovedì a domenica – a partire dalle ore 18 alle ore 24 – l’iniziativa permette a tutti una spesa consapevole che spazia attraverso sei regioni del centro sud Italia.