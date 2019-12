Idee di Viaggio: Le terrazze più suggestive della Tunisia, luoghi perfetti per godere sole e belle giornate

Natale è suggestivo con la neve ed il freddo. Ricordi d’infanzia ci riportano al dolce tepore del caminetto, alle lunghe serate accoccolati sul divano mentre la nonna preparava tante cose buone per le sante feste. Ma avete mai pensato, invece, di trascorrere un Natale in località calde, come la Tunisia?

Di seguito una lista di alcune delle migliori terrazze con vista dove poter pranzare o cenare con il proprio partner, in famiglia o con gli amici godendosi il tepore del sole tunisino.

Dar Ben Gacem, Tunisi – Costruito nel XVII secolo, Dar Ber Gacem è una guest house nel cuore della medina di Tunisi, uno dei siti del patrimonio UNESCO. Se l’architettura mantiene viva la tradizione tunisina, ogni angolo è un pezzo di storia: decorazioni, metalli e sculture che raccontano un intero popolo. La terrazza di Dar Ben Gacem è il luogo ideale da cui godere della vista della medina di Tunisi dall’alto. http://www.darbengacem.com/

Dar Said, Sidi Bou Said – Romantica e suggestiva, Sidi Bou Said è una delle destinazioni preferite della Tunisia sia per la sua posizione a picco del Golfo di Tunisi che per i suoi colori: case bianche con porte azzurre, mercati variopinti tra spezie e tessuti e le pietanze tradizionali. Dar Said villa nobile convertita in albergo offre una splendida vista sul mare. Dall’ampio cortile si può accedere alla zona relax con hammam e piscina outdoor. http://www.darsaid.com.tn/

Dar El Jeld, Tunisi – Un’antica casa tradizionale della Medina, finemente ristrutturata e convertita in Maison de Charme, ospita all’interno del suo cortile un ristorante che propone cucina tradizionale tunisina preparata secondo gli standard più elevati. La terrazza è il suo fiore all’occhiello, perfetta in ogni momento della giornata offre una vista impareggiabile sulla città vecchia, raffinati piatti locali e internazionali e una selezione di vini tunisini che meritano di essere conosciuti. https://www.dareljeld.com/en/restaurants

La Ville Bleue, Sidi Bou Saïd – hotel chic la cui posizione privilegiata sul golfo di Tunisi offre una vista panoramica sul mare turchese. Consente di ammirare, all’orizzonte, il famoso Boukornine e le isole di Zembra e Zembretta. Il tramonto è il momento migliore per venire qua e sorseggiare un buon te alla menta con i pinoli. https://www.lavillableuesidibousaid.com/

Le 716, Tunisi – Ristorante dove lusso e calma sono le parole d’ordine. Architettura moderna, ambienti aperti, luce e allineamento fanno provare un senso di rilassamento e armonia, ideale per gustare le deliziose pietanze o uno dei cocktail proposti. Risulta il luogo perfetto per rilassarsi su uno dei divanetti di design all’ombra di un albero godendosi la brezza fresca.https://www.facebook.com/The716lac2/

Dar el Marsa, Tunisi – Dal 4 ° piano dell’hotel 5* Dar El Marsa la vista è impressionante! L’atmosfera elegante è solo l’ingrediente per stimolare l’appetito per i piatti ispirati alla gastronomia tunisina e mediterranea. È il frutto del matrimonio tra tradizione e modernità. https://www.facebook.com/HotelDarElMarsa/

Dar Zarrouk, Sidi Bou Said – Situato sulla collina di Sidi-Bou-Saïd, con vista sul porto turistico, il ristorante (3 forchette di lusso) e l’enoteca sono adatti per una passeggiata gourmet. https://www.facebook.com/restaurantDarZarrouk/

The Cliff, la Marsa – Il ristorante The Cliff vi accoglie in un’atmosfera romantica, chic e familiare con una vista mozzafiato. Offre servizi di classe con specialità francesi, frutti di mare e mediterranea. The Cliff è il luogo ideale per gli amanti della buona tavola. https://www.facebook.com/TheCliff.tn/

Dar R’Bat, Nabeul – Nabeul non è solo la sede centrale del governo di Cap Bon ma è anche, e soprattutto, il centro più grande della Tunisia per la produzione di ceramiche nonché una delle località più glamour della costa tunisina. Dar R’Bat si trova a pochi minuti dalla Medina e dal mercato della città: è qui dove si possono acquistare pezzi di manifattura locale e vedere gli artigiani all’opera. Valérie Domergue, la proprietaria del Dar R’bat, ha saputo unire – tra architetture, arredamento e servizi – passato, presente e futuro per un luogo senza tempo. http://www.darrbat.com

Dar El Gaied, Nabeul – Una nobile villa nascosta in un ampio giardino circondato da alte mura, regala ai suoi ospiti un’accoglienza elegante, autentica e raffinata. Ristrutturata di recente conserva la sua struttura originale dotandosi però dei più moderni comfort. Ogni angolo ricorda la sua ricca storia, parte della tradizione e dell’identità dei tunisini. Dar El Gaied offre diverse unità ciascuna con il suo design unico e delicato. Dar El Gaied offre anche una splendida piscina e una terrazza dove potersi rilassare e lasciarsi baciare dal sole. https://darelgaied.com/

Dar Sabri, Nabeul – Quattro suite mozzafiato non lontano dalle spiagge di Hammamet. Un perfetto compromesso per un breve o lungo soggiorno. Atmosfere arabeggianti e tradizione tunisina, il tutto organizzato attorno ad un patio centrale – da cui si può accedere all’hammam – con soffitti a volta e decorazioni tipiche. Il primo piano, destinato alle suite, porta ad una splendida terrazza da cui godersi la vista su Nabeul a bordo piscina. http://www.dar-sabri.com/

Barberousse, Hammamet – Il ristorante Barberousse, situato sui bastioni della vecchia medina di Hammamet, offre una succulenta cucina di pesce, ben presentata e a prezzi modici. A completare lo spettacolo, la splendida vista sul turchese golfo di Hammamet.

https://www.facebook.com/barberoussehammamet/

Lungomare Caruso, Sousse – Un elegante ed esclusivo ristorante-lounge situato nella Corniche di Sousse, che offre l’ambiente perfetto per dimenticare la vita di tutti i giorni. Deliziosa cucina italiana, musica & drink https://www.facebook.com/Restaurant.Bar.Caruso/

Dar Antonia, Sousse – Per gli amanti dello stile e delle tendenze, il Dar Antonia situato in una delle piccole vie che intrecciano la medina di Sousse, anch’essa nella lista dei siti UNESCO, è stato arredato dal designer francese Philippe Xerri. In questo palazzo tradizionale, circondati da opere d’arte contemporanea, arredi di moderno design e pezzi unici di antiquariato e modernariato, si può godere del calore del sole nelle zone lounge comuni come il caratteristico cortile o la splendida terrazza. http://www.darantonia.com/

Dar Dhiafa, Djerba – Uno degli esempi di restauro più fedele ai codici architettonici locali, si presenta come un labirinto architettonico fatto di cupole finemente lavorate, patii aperti, nicchie ombreggiate, alcove verdi e archi spogli. Tutto è stato progettato e realizzato per sopportare la patina del tempo ed esalare il know-how degli artigiani dell’isola. Si dice che Baudelaire, ai suoi tempi, soggiornò lì e scrisse: “Lì, tutto è ordine e bellezza, / Lusso, calma e piacere!” https://www.dardhiafa.tn

Dar Tozeur, Tozeur – Situato nel dedalo di stradine della Medina di Tozeur ha tutte le caratteristiche delle case tradizionali ed è costruito con mattoni di sabbia e argilla. Attorno all’edificio troviamo deliziosi patii ombreggiati mentre la terrazza sul tetto offre una vista panoramica della città, del palmeto e la vista giunge fino a Chott el Djerid. Lo chef offre gustosi piatti, serviti nei diversi spazi della casa (terrazza sul tetto, giardino, piscina, sala camino), all’interno, all’aperto o anche nel palmeto, secondo i vostri desideri. http://dartozeur.com/

Dar Zargouni, Nefta – Comfort, lusso e autenticità. Un’architettura sobria e raffinata che si fonde perfettamente con la natura circostante. La casa è costruita attorno a due cortili e una vegetazione lussureggiante rinfrescata dalla fontana centrale e l’ombra di 100 palme invitano al passeggio e al risposo. Offre una magnifica alba sul lago salato Chott El Jérid. Dietro le dune di Nefta, puoi ammirare un magico tramonto sul Grande Erg Orientale. Dalla piscina a sfioro si gode di una vista magica sull’orizzonte. https://www.darzargouni.com/

Dar Hi Life, Nefta – Più di un hotel o di una classica SPA: è un luogo in cui fare esperienza, godersi i benefici spirituali della talassoterapia nel mezzo del deserto. Una cittadella dedicata al benessere, case sopraelevate protette da mura che diventa un tutt’uno con il paesaggio circostante. Da Hi Life presenta una terrazza con vista mozzafiato sulla sottostante oasi di Nefta. http://dar-hi.net/

