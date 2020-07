IRPINIAMO, IL RISTORANTE MOBILE TRA I BORGHI DELL’IRPINIA IL 5 LUGLIO E’ A PATERNOPOLI CON I VINI DI CANTINE FAMIGLIETTI

IL 5 LUGLIO – ORE 11.30 a SAN PIETRO COUNTRY HOUSE B&B, il Casale Storico della famiglia Famiglietti, adornato dai vigneti delle storiche Cantine Famiglietti, arriverà il ristorante mobile d’Irpiniamo Food&Travel, che propone una cucina elegante e raffinata. Una gastronomia nobile, dalle umili origini, che racconta un territorio da sempre aperto alle contaminazioni e alla sperimentazione.

Il programma è denso: aperitivo ore 12.30, a seguire il pranzo all’aperto tra le vigne rigogliose, sotto il pino monumentale.

Il menu a cura dello chef Solimeo rievocherà la cucina irpina, le pietanze saranno accompagnate dai vini di Cantine Famiglietti.

Alle 17.30 visita presso la cantina storica di Paternopoli, un edificio settecentesco di rara bellezza recentemente restaurato. Un’opera, il cui restauro, ha avuto l’obiettivo di rivalutare il centro del paese con nuova linfa produttiva, realizzando un impianto per la trasformazione enologica di qualità con tecnologie innovative. Il pranzo sarà riservato a un pubblico di 40 persone, e tutto si svolgerà nel rispetto delle linee guida della Regione Campana per la prevenzione del contagio dal Covid e per mantenere l’atmosfera intima del ristorante, l’attenzione nella presentazione e nel servizio dei piatti e, non in ultimo, la cura del cliente.

Massimo Antonino Cascone

Per info e prenotazioni:

tel. 3451816767; Fb_Irpiniamo Food&Travel; Mail: Solimeomariocarmine@alice.it

La prenotazione è obbligatoria San Pietro Country House B&B, Contrada Casale -Paternopoli (AV)

Il menu

Aperitivo di benvenuto

Antipasto

Degustazione di formaggi e salumi della tradizione contadina irpina

Primo

Gnocchi di patata Rosina alla crema di caciocavallo DOP con granella di nocciola di Avella.

Secondo

Bocconcini di pancia di maialino nero cotto a bassa temperatura

Caponatina di stagione

Dolce dello chef Solimeo

Acqua e vino inclusi

Pane fatto a mano della tradizione contadina con la cipolla ramata di montoro



I vini

Erigone IGT/IGP il gustoso rosato 100% aglianico

Icaro DOC, aglianico in purezza

Temprato DOC – Irpinia Campi Taurasini, vino strutturato 100% aglianico

