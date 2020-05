Jose’ Restaurant riapre con nuovi spazi all’aperto, tra terrazza,Vesuvio e vista mare

Entusiasmo, carisma e sguardi di speranza al futuro si respirano tra le tante idee e novità della nuova stagione turistica alle porte.

“Abbiamo vissuto la fase di pandemia impegnandoci in prima linea cucinando per solidarietà – raccontano chef Iavarone e Jose’ Guidone – “abbiamo continuato ogni giorno, passeggiando nel parco di Tenuta Villa Guerra, a progettare la riapertura dell’estate 2020, con tante idee per godere al massimo dei nostri ampi spazi verdi, dove già da tempo ci sono tavoli esterni con un’ambientazione semplice, quasi bucolica, dove non mancheranno delle isole dedicate ai sapori del territorio e spazi per rilassarsi degustando sigari e cocktail”.

Jose' Guidone – l'ampiezza degli spazi della nostra Villa Vesuviana, su due livelli, ci ha permesso con molta facilità di raggiungere l'obiettivo. Da rilevare che per nostra consuetudine i tavoli hanno già una certa distanza, per garantire la privacy dei clienti e un migliore servizio in sala". "I tavoli sono naturalmente predisposti secondo le nuove normative sanitarie per l'emergenza Covid – continua

Federica Guerriero

INFO

Aperto a pranzo e a cena,

chiusi il martedì e la domenica sera.