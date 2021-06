Just Pokè, dal fine dining al cibo democratico: Giorgio Parisi inaugura il franchising di hawaiian bistrot.

Buono, pulito e giusto potrebbe essere lo slogan facilmente mutuabile da slow food per descrivere la nuova frontiera della cucina salutista, attenta alla qualità del cibo ed alla provenienza dei prodotti.

L’idea è di Giorgio Parisi, già fondatore con Clarence Seedorf di “MM Lounge Restaurant”, ristorante di charme a Torre del Greco, in provincia di Napoli che, insieme ad altri due amici, ha fondato “Just Pokè”, un franchising napoletano di hawaiian bistrot che coniuga passione per il cibo buono e fresco.

“Oltre a contenere tutti i valori nutrizionali possibili, i pokè sono versatili – spiega l’imprenditore Giorgio Parisi, tra gli ideatori del progetto -: si possono mangiare sia a pranzo che a cena, si possono comporre a piacimento partendo dalla base (ovvero il riso aromatico, la frutta e la verdura) che ben si abbina a prodotti del nostro territorio, perciò crediamo che così rivisitati possano piacere anche ai buongustai, oltre che ai salutisti”. “Replicare un format non serve a nulla, il nostro obiettivo è far incontrare la cultura gastronomica italiana e quella hawaiana. Definiamo i nostri store degli “hawaiian bistrot” – racconta -. Sapori e tecniche della cucina hawaiana si mescolano a materie prime e creatività italiane, o meglio regionali, visto che il nostro progetto prevede l’apertura di punti vendita lungo tutto lo stivale. Ad esempio, tra gli ingredienti dell’“Omega 3” c’è la cipolla dell’Agro Nocerino-Sarnese, mentre per lo “Tsunami tuna” viene utilizzato il tonno pescato nei nostri mari”.

Giorgio Parisi possiede una solida formazione economica. Dopo alcune esperienze imprenditoriali fatte all’estero con Clarence Seedorf, s’innamora del food e insieme all’amico ex calciatore e socio in affari apre nel 2017 in Italia, precisamente a Torre del Greco (Napoli), l’”MM Lounge Resturant”, che oggi è uno dei locali per eventi più belli ed ambiti nel napoletano.

«Grazie ai miei soci sono riuscito a realizzare questo mio sogno – dichiara Giorgio -. Hanno creduto nel progetto, investendo soldi e competenze. Oggi bisogna regalare al cliente un’esperienza emotiva, perciò abbiamo cercato di creare qualcosa di diverso rispetto agli hawaiian bar che stanno nascendo come funghi».

A Portici, la nuova sede ha colori ed arredi delicati, dove grandi ibiscus sgargianti corrono per tutta la sala, evocando le atmosfere delle mitiche isole d’origine.

Il menù integralista comprende i piatti base della cucina hawaiana, mixati con cura e creatività a prodotti locali del territorio (a Km 0 e 0 miglia marine), belli da vedere, colorati ed armoniosi, gustosi da mangiare, saporiti e salutari, declinati in tantissime varianti, come il POKE TONNO(200g Riso sushi – 50 g tonno- 5 pezzi di sfoglia cetriolo – mayo wasabi – ponzu – katsuobushi

– ravanello – mela verde)Kcal: 560

POKE BRANZINO(200 g Riso sushi – 50g Branzino – 30 g Alga wakame – 30g Mango – 15 g Zenzero Candito

– maio – pepe rosa- lime – spolverata furikake)Kcal: 550

POKE POLLO: 180g Riso basmati – g.50 Roll pollo – 40g peperone- 10g cipollotto- 30g ananas affumicata20g salsa funghi – 5g erba cipollina Kcal: 480

POKE SALMONE: 200G Riso sushi – 80g Salmone – 30 g Ananas – 20g Avocado – 5g erba cipollina – Mayo

kewpie – foglie coriandolo

Kcal: 695

POKE GAMBERI BIANCHI: 200g Riso sushi – 50g Gamberi bianchi puliti – 20g mandorle tostate – 15g

wakame- 20g mayo alle alghe – 30g soia – 15g Tobiko – 25 g Zucchine crude bastoncini

Kcal: 660

Il buono, bello che fa bene, insomma. Cotture semplici, ingredienti naturali ed un ottimale equilibrio di elementi che, a seconda della composizione, possono rispondere alle esigenze di dieta, gusto e sapore di ognuno.

I piatti sono adatti al take away e al delivery, oltre che al consumo presso gli store, ove si possono mangiare poggiati su delle originali tavole da surf.

L’attività genera occupazione. Per ogni punto vendita c’è uno chef specializzato, altro personale di cucina, personale di sala, addetti al delivery. “Abbiamo deciso di mettere le persone al primo posto: dai nostri fornitori e partner, ai nostri dipendenti e clienti. Per la costruzione dei nostri punti vendita abbiamo utilizzato un’illuminazione ad alta efficienza energetica, vernici a base di prodotti naturali, materiali biodegradabili e compostabili. Stiamo adottando la filosofia del Km 0 anche nelle assunzioni: per ogni punto vendita assumiamo personale e collaboriamo solo con professionisti residenti in zona, per favorire l’occupazione e l’economia locale. Per noi è importante prenderci cura della nostra città, dei nostri concittadini e dei nostri clienti”, spiegano i tre soci. “Ci aspettiamo, dopo la fase di rodaggio, una buona crescita del fatturato – conclude Giorgio -. In soli venti giorni abbiamo aperto un punto vendita a Torre del Greco ed un altro a Portici. Replicheremo Just Pokè in altri posti: a breve apriremo altri punti vendita in Campania, per cominciare. Poi, dopo l’estate, programmeremo le aperture nelle altri principali città italiane».

Attualmente gli store presenti in Campania sono:

Just Pokè Torre del Greco – Corso Avezzana, 13;

Just Pokè Portici – Viale Tiziano Vecellio, 41.

(Credit foto Grazia Guarino)

Massimo Antonino Cascone

