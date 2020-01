La puta dell’alberata Aversana, appuntamento in vigna il 18 Gennaio da Masseria I Santi

Chi ha detto che l’arte del ricamo la tramandano solo le nonne?

Sabato 18 gennaio, insieme all’AIS, ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER Delegazioni di Napoli e Caserta, appuntamento presso Masseria I Santi, a Villa Literno (NA), per scoprire l’antica tradizione contadina del “ricamo” e le tecniche della “puta” dell’alberata Aversana, trame preziose con le tesole dell’asprinio.

Appuntamento presso area parcheggio Decathlon Giuliano in Campania (Via S.Maria a Cubito n.1) alle ore 10 poi ci muoveremo in direzione Masseria I Santi, Villa Literno.

Segue pranzo presso Ristorante Compagnia del Ragù La Marchesella in abbinamento ai vini di Salvatore Martusciello.