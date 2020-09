La Scuderia Ferrari ha celebrato con bollicine Ferrari Trentodoc il millesimo Gran Premio della propria storia.

a cura di Massimo Antonino Cascone, REDAZIONE Vini, Sapori & Dintorni (credit foto U.S. Cantine Ferrari)

Sabato scorso, 12 Settembre, in Piazza della Signoria a Firenze, la Scuderia Ferrari ha celebrato con le bollicine Ferrari Trento doc il Gran Premio numero 1000 nella storia della Scuderia Ferrari, giorno successivo al Mugello.

Due prestigiosi marchi, accomunati anche nel nome, simbolo dell’italianità e dell’eccellenza del Made in Italy.

Per la prima volta nella sua storia l’Autodromo del Mugello ha ospitato una gara valida per il FIA Formula 1 World Championship™ e questa coincidenza con l’importante traguardo della Scuderia Ferrari – unica squadra presente in tutte le 70 edizioni fin qui disputate – ha creato l’occasione giusta per celebrare in grande stile a Firenze, con una Cena di Gala nella Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Questa collaborazione rappresenta la creazione di un legame tra due simboli di quella speciale magia che il nostro Paese sa suscitare nell’immaginario mondiale; emblemi della storia di due visionari, due sognatori, due imprenditori, Enzo Ferrari e Giulio Ferrari, perfezionisti ossessionati dai dettagli e dalla continua ricerca dell’eccellenza che ha reso unici i prodotti che hanno saputo immaginare e realizzare.

Due sogni che ancora oggi non smettono di vivere in chi pronuncia la parola “Ferrari”, uno di quei suoni che parla d’Italia, riempie il cuore di orgoglio e accende la passione!

