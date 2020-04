LISA, LAGER 100% ITALIANA, DIVENTA GRANDE CON IL NUOVISSIMO FORMATO DA 50CL

Con LISA, il birrificio Birra del Borgo è riuscito a realizzare un prodotto 100% italiano, negli ingredienti e nello stile, rivolgendosi ad un pubblico ampio, desideroso di ritrovare la qualità nella semplicità.

Nato nel 2005, il primo birrificio di Birra del Borgo fu impiantato a Borgorose, piccolo paese nell’alta Valle del Salto, in provincia di Rieti, al confine tra Lazio ed Abruzzo. Grazie al lavoro di ricerca di ingredienti locali, come la genziana che fiorisce in primavera sulle montagne circostanti, da cui si produce l’omonima birra stagionale, ai preziosi consigli degli abitanti del posto ed ad accordi con produttori locali, grazie ai quali l’80% dei malti è di provenienza regionale o del vicino Abruzzo, nel tempo l’azienda è cresciuta fino a travalicare i confini nazionali, dove ha conquistato notorietà con “Duchessa”, birra prodotta utilizzando il farro coltivato sui Monti della Duchessa e nella “Maledetta” si ritrovano lieviti autoctoni provenienti dalle montagne limitrofe.

Oggi, l’azienda propone LISA, una lager di qualità superiore, fresca, morbida e intensa, profumata di scorza d’arancia e antiche varietà di grano, che si distingue nettamente dalle altre lager sul mercato pur mantenendo intatte bevibilità e freschezza con stile raffinato, non filtrata, ammiccante.

Oggi l’ultima nuova proposta è LISA da 50 cl, un formato ancora più fruibile, lasciando invariati ingredienti, qualità e prezzo, anche nel conveniente pack pensato per i “LISA LOVERS” che comprende 24 bottiglie (nel nuovissimo formato da 50cl) e 4 bicchieri “Pinta Romana”, perfetti per esaltare la sua freschezza.

