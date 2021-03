Luce Brunello 2016, Paradigma dell’eleganza e del prestigio della denominazione

Luce Brunello nasce come tributo alla terra di Montalcino e alla sua tradizione enologica. In particolare, sono le uve Sangiovese del vigneto Madonnino, perfetto per esposizione e tessitura del suolo, ad essere destinate alla produzione di Luce Brunello, esprimendo appieno l’eleganza e la struttura del varietale.

È in questa terra straordinaria, a sud-ovest di Montalcino, nel cuore del Parco Naturale della Val d’Orcia, che si dispiegano i 249 ettari di Tenuta Luce, fra ampie superfici boschive, uliveti e gli 88 ettari di vigneti di cui 11 sono iscritti all’albo della prestigiosa denominazione del Brunello di Montalcino.

Un paesaggio rurale sapientemente ridisegnato dall’uomo, in epoca pre-Rinascimentale, all’insegna dell’estetica e dichiarato nel 2004 Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’ Unesco. È in questa terra straordinaria, storicamente nota per il suo vino di grande qualità, che si dispiegano i 249 ettari della Tenuta, fra ampie superfici boschive, uliveti e gli 88 ettari di vigneti; un ambiente intatto, scarsamente popolato e ricco di biodiversità. La luce brillante, l’aria fresca e ventilata dovute alla particolare esposizione, unitamente alla varietà dei suoli e delle altitudini, fanno di Tenuta Luce un luogo d’elezione, dove l’equilibrio di tutti questi elementi viene custodito con profondo rispetto. Un rispetto che continua fino in cantina, dove ogni passaggio viene svolto con la massima cura, per la valorizzazione di quella preziosa armonia raggiunta in vigna. Da questa filosofia e terroir irripetibile nascono i vini di Tenuta Luce: Luce, Lucente, Luce Brunello e Lux Vitis, in un progetto virtuoso iniziato nei primi anni 90 al fine di ottenere la massima espressione di Montalcino in una chiave fortemente distintiva.

Vino nobile dal grande potenziale d’invecchiamento, di un rosso rubino con riflessi granati, Luce Brunello presenta una vibrante acidità e una struttura speziata, i tannini setosi si evolvono al palato, rivelandone l’eleganza e la complessità che conducono ad un finale lungo ed intenso.

Alla base della filosofia di Tenuta Luce vi è l’idea che il vino debba essere la più naturale espressione del luogo dove viene prodotto, oltre che delle caratteristiche specifiche delle uve da cui è ottenuto: il risultato di un perfetto equilibrio tra vitigno e terroir. Ogni intervento dell’uomo avviene in forma minimale e non invasiva, attraverso pratiche agricole in vigna, naturali e sostenibili, iscritte in un ambiente ricco di biodiversità, affinché le uve possano sviluppare le proprie peculiarità varietali ed esprimere l’essenza del territorio. È questo pensiero e questo agire che segnano la genesi di Luce Brunello, perfetta e sincera espressione dell’armonia con la propria terra di origine.