“Magia di Camposano”, da stasera, lunedi 23 Dicembre, ore 18,00, la grande festa per piccini fino al 26 gennaio

Da oggi, lunedì 23 Dicembre, alle 18,00, presso la villa comunale di Camposano, si svolgerà la grande festa dedicata ai bambini, con zucchero filato e pop corn gratis e spettacoli di giocolieri, mangiafuoco e artisti di strada che animeranno le serate tra le luci d’artista fino al 26 gennaio.

“Camposano sarà fino al 26 gennaio – ha detto il sindaco Francesco Barbato – una città magica a misura di bambino con zucchero filato e pop corn gratis per tutti i più piccoli. Il Natale è festa e gioia ma il calendario di eventi segue un preciso impegno del Comune: quello di essere vicino ai cittadini. Un percorso che era iniziato con la mensa e il trasporto scolastico gratuiti e che sta andando avanti con attività finalizzate a garantire elevati standard di vivibilità e sicurezza nel segno del welfare. Camposano è in Campania, in provincia di Napoli, ma per servizi e qualità della vita è una città nordeuropea”.

Una bella iniziativa che rende merito al Sindaco ed alla città!

In foto: il sindaco di Camposano, Francesco Barbato, con le scolaresche nel corso dell’accensione delle luci d’artista

