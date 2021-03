Movimento Turismo del Vino, la Campania sfida i tempi e si rinnova

a cura di Federica Guerriero

Movimento Turismo del Vino Campania, associazione no profit, che da circa vent’anni promuove il turismo del vino, si adegua alla situazione contingente del Paese e si rinnova, in linea con il crescente aumento dell’interesse verso le esperienze enogastronomiche ed in considerazione dell’importante quota di mercato conquistata con le visite in cantina nel periodo ante- covid.

“Una volta superato questo difficile momento” – ha sottolineato Maria Paola Sorrentino, Presidente della delegazione campana del MTV- “il turismo enogastronomico sarà un importante volano economico della regione Campania, offrendo al turista attività all’aperto, in sicurezza, emozionali e coinvolgenti”.

La speciale occasione ha segnato l’ingresso in associazione di Alessia Canarino, sommelier, consulente e formatrice in ambito vinicolo, per il rilancio e la pianificazione delle attività delle cantine socie, che da molto tempo collabora con le basi militari americane sul territorio e con tour operator nazionali, come consulente per visite e degustazioni guidate in cantina. “La conoscenza dei luoghi e delle esigenze dei turisti, che visitano i nostri territori” – ha commentato la Canarino – “ sono punti chiave fondamentali per coordinare le attività delle cantine socie”.

La Campania, con i suoi sei milioni di turisti ogni anno, è la regione più visitata del Sud Italia e ha registrato negli ultimi anni un trend in crescita dell’offerta enogastronomica, con un aumento delle strutture che offrono degustazioni del +48% tra il 2015 e il 2018, oltre ad essere la quinta regione per numero di prenotazioni di Tour Gastronomici e Tour Enologici & Degustazione Vino sul portale TripAdvisor, nel 2018. “Lavorare ed investire in comunicazione e formazione, aiuterà le cantine socie del Movimento a mantenere lo spirito solidale di collaborazione e ad affrontare il turismo post covid, fatto di nuove esigenze ed aspettative – ha concluso la Sorrentino.

Movimento Turismo del Vino è un’associazione no profit, che nasce nel 1993 a tutela del turismo enogastronomico. Riunisce circa 1000 cantine del Belpaese, selezionate innanzitutto per la qualità dell’accoglienza enoturistica. Ai turisti del vino infatti il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia ambientale e dell’agricoltura di qualità.

