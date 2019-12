Natale all’Aleph Rome Hotel, questione di stile.

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie

Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, offre anche quest’anno ai suoi visitatori una selezione di

esperienze speciali per le festività natalizie, che renderanno un soggiorno a Roma entusiasmante e ricco di

esperienze al passo con le più nuove tendenze internazionali.



Il 24 dicembre l’albergo propone un cenone della Vigilia, costituito da cinque portate per ben due proposte di

menù. Gli ospiti saranno immersi in un luogo ricco di tradizione ed innovazione dove potranno gustare oltre le

tradizionali portate di pesce e di carne tra cui l’astice e l’anatra arrostita.

Si prosegue poi il 25 dicembre con il Brunch di Natale, con una rivisitazione del tradizionale menù natalizio ideata

per stupire il palato e divertire con gusto.

Più tradizionale è il Capodanno: l’Aleph Rome Hotel è pronto a salutare il 2019 con una festa davvero intima. Gli ospiti saranno deliziati da un elegante accompagnamento musicale, tra capesante caramellate, mousse di cioccolato fondente e flute di Champagne.Il periodo festivo, si sa è anche dedicato alla cura del corpo e al relax assoluto, e per il benessere psicofisico La Spa

Caveau dell’albergo propone una serie di nuovi trattamenti e offre tre diversi pacchetti benessere studiati per

preparare al meglio la pelle al rigido freddo invernale. Il primo è il Chocolate Relax, che prevede uno scrub

avvolgente al cioccolato, accompagnato da un rilassante massaggio corpo, per una durata di 60 minuti e un costo di

€ 125,00.

Il Christmas Treat, invece, è ideale per rilassarsi e riscaldarsi dal freddo invernale con un massaggio, un

trattamento facciale ed un ingresso in SPA di due ore ad un costo di € 120,00. Infine, il Romantic Winter per un

massaggio di coppia e due ingressi alla Caveau Spa di due ore seguito da un aperitivo all’Onyx Bar da condividere con

una persona speciale, al costo di € 200,00.

CENONE DELLA VIGILIA DI NATALE:

Martedì 24 dicembre 2019

Dalle 19,30 alle 22,30 presso Sky Blu Rooftop Restaurant

€ 75,00 IVA inclusa a persona

Menù bambini: 3 portate | €35,00

BRUNCH DI NATALE:

Disponibile il 25 Dicembre al 1930’s Restaurant

€ 65,00 IVA inclusa a persona

Riduzione del 50% per bambini fino a 10 anni

CENA DI CAPODANNO:

Disponibile il 31 Dicembre allo Sky Blu Rooftop Restaurant

€ 130,00 IVA inclusa a persona

