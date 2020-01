NEBBIOLO NEL CUORE, SI CONCLUDE OGGI L’EVENTO AL RADISSON BLU HOTEL DI ROMA

Il Nebbiolo nelle sue più alte espressioni: il Barolo e il Barbaresco, il Roero, il Gattinara e Ghemme, Il Boca e il Lessona, il Bramaterra e il Carema… fino alla Valtellina, alla Val D’Aosta e alle altre piccole realtà sparse sul nostro territorio sono in scena fino a stasera al Radisson Blu Hotel di Roma, a cura di Riserva Grande, delegazione romana della Scuola Europea per Sommelier.

Nebbiolo nel Cuore è l’evento di promozione culturale, giunto alla sua VII Edizione, che celebra la forte identità del vitigno e del nostro territorio italiano che, più di ogni altro, è legato ai vari terroir che lo caratterizzano.

Attraverso i banchi di assaggio ed i seminari di degustazione come quello di stasera, con la VERTICALE STORICA BAROLO BRICCO BOSCHIS VIGNA SAN GIUSEPPE RISERVA DOCG CANTINA CAVALLOTTO, sarà possibile valutare, infatti, la diversa declinazione territoriale ed approfondire il terroir unico del Nebbiolo con la sua storia attraverso vini in comparazione e vari approfondimenti dove verranno messe in evidenza le caratteristiche peculiari dei vari Cru delle principali zone di produzione.

Federica Guerriero

