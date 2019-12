Ode al gusto, a Torre del Greco domani inaugura Imperium Bistrot

Domani, Sabato 21 Dicembre, alle ore 19,00, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, inaugura “Imperium bistrot”, un locale nuovo e ricercato che esprime la filosofia dei suoi proprietari Lorenzo Villani, Riccardo Azam e Anna Villani di celebrare l’Italia del Gusto e di rendere Torre del Greco, storicamente nota come importante punto di riferimento gastronomico, la sua capitale.

L’ambiente, concepito grazie alla consulenza dell’architetto Valentina D’Urzo, è di grande eleganza, con quel respiro che hanno le sale dove la cura dei particolari è espressione del gusto dell’accoglienza, con i tavoli alla giusta distanza, e la mise en place impeccabile.

Vincenzo Langella, chef consulente della struttura, non finisce mai di stupire con piatti ricchi di creatività non disgiunta dalla tecnica, come lo spaghettone cacio e pepe su guazzetto di frutti di mare e pesto di nocciole di Giffoni oppure il trancio di pesce spada alla brace con scarole napoletane e pecorino dolce, o anche il polpo alla brace con lime, acciughe e friarielli (che nel menù figura tra gli antipasti), e, per dessert, un classico quanto goloso tortino al cioccolato con cuore caldo e crema inglese.

Il locale è anche vineria (con una nutrita carta dei vini che predilige ovviamente le referenze locali) e wine bar con tre bar tender (Ivan Cerbone, Rosario Marciano e Sandro Azam) sempre a disposizione per preparare drink da aperitivo, cocktail da accompagnare ai piatti proposti dallo chef, oppure bevande dopo – pasto che sostituiscano il classico digestivo.

