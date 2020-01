ORIENTE ED OCCIDENTE, “LA VIA DELLA SETA” APPRODA IN CUCINA

🔊 Ascolta l'articolo

Sempre più spesso la cucina moderna inneggia alla creatività, con contaminazioni di culture gastronomiche diverse. La differenza la fa sempre la maestrìa, quella raffinata capacità di riuscire a collimare profumi, colori, sapori, tecniche e tradizioni in un piatto elegante ed armonioso.

Questo è l’ ‘intento sotteso alla cena a quattro mani pensata da due “colossi” della cucina mondiale, Wicky Priyan, titolare di Wicky’s a Milano ed Enrico Cerea alla guida insieme al fratello Roberto (Bobo) del tristellato ristorante di famiglia Da Vittorio, che nel 2016 ha compiuto 50 anni.

Lunedì 27 gennaio Wicky Priyan ospiterà nella sua cucina Enrico Cerea per una speciale cena a quattro mani in cui tecnica e forma giapponesi incontrano il gusto italiano, secondo un format“La Via della Seta” sintesi di equilibrio, passione, rispetto, culture diverse, quelle di Oriente ed Occidente.

“Sono molto felice – afferma Enrico Cerea – di aver ricevuto questo invito da Wicky con il quale condivido un approccio alla cucina basato sul rispetto assoluto della materia prima, grande rigore nell’esecuzione, ma anche capacità di trovare nuove chiavi di lettura per piatti all’apparenza ‘intoccabili’”. “Tradizione e innovazione soprattutto in questo campo – continua lo chef – vanno e devono sempre più andare a braccetto. Collaborare con Wicky è stimolante e divertente e il menu che abbiamo studiato per questa serata dimostra la grande sintonia e sinergia che si è creata”. Da qui il desiderio dello chef Priyan di creare una connessione sempre più spiccata tra il mondo asiatico e quello europeo, rappresentando egli stesso la cucina orientale e coinvolgendo ogni volta un’eccellenza diversa a interpretare quella occidentale.

“E’ per me un grande onore – afferma Wicky Priyan – poter ospitare nella mia cucina un collega e amico come Chicco, con cui da sempre provo grande affinità. Sarà divertente vedere come le nostre due cucine si fonderanno per stupire i nostri ospiti con qualcosa di unico e mai realizzato prima”.

Federica Guerriero

Il menù della cena sarà composto da 8 portate:

Dentice scottato con dashi caldo, tosazu jelly (Wicky Priyan)

Spaghetto di tonno con bagnacauda e crumble di pistacchio (Enrico Cerea)

Anatra e anguilla affumicata, tamamiso, funghi enoki, kombu (Wicky Priyan)

Mi illumino di….foie (Enrico Cerea)

Sushi toro, sushi Kobe (Wicky Priyan)

Fonduta alla crespella con tartufo nero (Enrico Cerea)

Il Maialino (Wicky Priyan)

Il Mandarino (Enrico Cerea)

Gioconda / Cannoncini (Enrico Cerea)

Prezzo di 230 €, vini inclusi.

Per info e prenotazioni: tel. 02 89093781 ; e-mail reservation@wicuisine.it

