PALAZZO PIRELLI, DAL 26 FEBBRAIO AL 22 MARZO 2020, LA FOTOGRAFIA DI RICERCA IN LOMBARDIA E IN ITALIA

Dal 26 febbraio al 22 marzo 2020, lo Spazio Eventi del Consiglio Regionale della Lombardia in Palazzo Pirelli di Milano ospiterà la mostra LA FOTOGRAFIA DI RICERCA IN LOMBARDIA E IN ITALIA, 80 opere di artisti che hanno segnato un’epoca per la fotografia contemporanea.

Da Ugo Mulas a Carla Cerati, da Gabriele Basilico a Paola Mattioli, da Nino Migliori a Mario Giacomelli, da Gianfranco Chiavacci a Franco Vaccari, da Mimmo Jodice a Ketty La Rocca, da Mario Cresci a Luigi Ghirri, ad altri ancora, le opere artistiche sono muti testimoni e artefici di un cambiamento di linguaggio che, dalla metà degli anni sessanta a tutto il decennio successivo, è stato modulato su quello della rappresentazione dei temi più ampi e determinanti della realtà, come il paesaggio, sia naturale che urbano, il corpo e il genere, l’identità e la società.

La rassegna, curata da Elio Grazioli, ideata da MIA Photo Fair in collaborazione con il Consiglio Regionale della Lombardia, ripercorrerà proprio quel periodo che ha visto la fotografia spostarsi dall’ambito tradizionale, ovvero quello di tipo documentario o di reportage, a quello parallelo o interno alle avanguardie artistiche, spesso definito ‘sperimentale’ o ‘estetico’, degli “artisti che usano la fotografia” come linguaggio d’arte contemporanea, sviluppando indagini sulla luce, la percezione, l’astrazione e affiancando le ricerche di movimenti come la Body Art e l’arte concettuale.

La mostra avrà un approfondimento a The Mall a Milano, durante MIA Photo Fair (19 – 22 marzo 2020), la fiera italiana dedicata alla fotografia d’arte, dove otto gallerie proporranno degli stand monografici con alcuni dei maestri che parteciparono a quella stagione, quali Luigi Erba, Aldo Tagliaferro, Lamberto Pignotti, Gianfranco Chiavacci, Paolo Gioli, Luigi Maria Patella, Franco Fontana, Michele Zaza.

E proprio in occasione della fiera, domenica 22 marzo 2020, lo Spazio Eventi del Consiglio Regionale della Lombardia rimarrà eccezionalmente aperto, dalle ore 11.00 alle 18.00.

LA FOTOGRAFIA DI RICERCA IN LOMBARDIA E IN ITALIA.

Milano, Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi 22)

26 febbraio – 22 marzo 2020

Orari:

da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,15 alle 17,30

venerdì dalle 9,30 alle 13,30

Domenica 22 marzo 2020: apertura straordinaria dalle 11,00 alle 18,00

(ultimo ingresso alle 17,30)

Ingresso libero

