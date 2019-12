Pan Babà, a Natale il babà della Pasticceria de Pascale diventa Panettone

Ad Avellino, ai piedi della montagna di MonteVergine, dove si venera da secoli la sacra e antichissima immagine della Madonna nera, detta affettuosamente dai locali, “mamma schiavona”, l’antica Pasticceria de Pascale è la Pasticceria per antonomasia, che dal 1850 sforna ininterrottamente delizie di qualità nel corso di Avellino.

Nata come “Emporio alimentare, panificio e biscottificio”, la Pasticceria de Pascale è tra le aziende centenarie certificate dalla Camera di Commercio ed oggi è gestita da Roberto e Francesco de Pascale, quarta generazione.

Tra le tante proposte dolciarie della migliore tradizione artigianale napoletana, il must della pasticceria de Pascale è il babà, che conquista al primo morso, per la trama soffice, perfettamente alveolata e la bagna dall’aromaticità ben equilibrata. Proprio al babà è dedicato in queste Feste il Panbabà, un panettone a lievitazione naturale, con una farcitura di crema al babà, bagnato con punch di rum di qualità.

Stessa filosofia per il PanStregato, un panettone dalla farcitura di crema allo Strega dell’azienda Alberti di Benevento, noto liquore ottenuto dalla distillazione di circa 70 erbe e spezie ispirato al ruolo leggendario della città di Benevento, quale polo mondiale dell’antico raduno di tutte le streghe.

Federica Guerriero

adsense – Responsive – Post Articolo