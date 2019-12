PANE, FAGIOLO TONDINO E MELA ANNURCA, A VILLARICCA I SAPORI DI PANICOCOLI

Il Sindaco di Villaricca avv. Maria Rosaria Punzo e l’Assessore all’Identità, Tradizione e Spettacolo la dott.ssa Eloisa di Rosa hanno presentato venerdì 20 dicembre presso la sala consiliare “Don Luigi Sturzo” del Palazzo di Città di Villaricca in Corso Vittorio Emanuele 76, il programma degli eventi inseriti nella cinque giorni “VILLARICCA E I SAPORI DI PANICOCOLI”.

Le eccellenze enogastronomiche sono il focus del ricco calendario di eventi che si svolgeranno dal 27 al 30 dicembre e il 3 gennaio. In particolare, il pane prodotto con grani antichi e mediante antichi sistemi di lavorazione, il fagiolo tondino che rientra tra le PAT della regione Campania– prodotti agricoli tradizionali – e la mela annurca IGP. L’obiettivo è quello di sostenere il tessuto produttivo locale, coinvolgendo panificatori, fornai, agricoltori, viticoltori e produttori di tutte le eccellenze enogastronomiche dell’area comunale, di pizzerie, ristoranti ed esercizi commerciali della zona e promuovere il turismo enogastronomico e agroalimentare.

“Quest’anno, grazie al contributo dell’intera Giunta, siamo riusciti ad intercettare due importanti fondi grazie ai quali è stato possibile programmare un calendario ricco di eventi. Attraverso il fondo della Camera di Commercio, finalizzato alla valorizzazione del tessuto produttivo locale, il 27/28/29/30 dicembre dalle ore 19, in piazza Majone, saranno esposti stand enogastronomici. Le ‘notti bianche’ daranno la possibilità di favorire lo sviluppo economico e commerciale del paese ma saranno, soprattutto, un’occasione per radunarsi in piazza e partecipare agli eventi previsti. Due saranno gli ospiti d’eccezione: il 29 dicembre in piazza Maione ospiteremo, direttamente da Made in Sud, Simone Schettino e il 3 gennaio, nella villetta di via Bologna, chiuderemo questa kermesse con il comico Lello Musella” ha dichiarato il sindaco l’avvocato Maria Rosaria Punzo.

“L’esigenza di rivitalizzare il centro storico, quale luogo di aggregazione, ci ha spinti ad organizzare le notti bianche proprio nel foro di Villaricca. Il 27/28/29/30 dicembre dalle ore 19, la comunità potrà degustare piatti e prodotti tipici del nostro territorio: dalle pizze di grani antichi alla pasta fagioli con cozze, dai panini, ai dolci farciti di mele.

Un appuntamento culinario, dunque, da non perdere che sarà accompagnato, peraltro, da spettacoli di varietà’, cine – baby parking, laboratori didattici, danza aerea, artisti di strada, musica live e cabarettisti di Made in Sud” ha dichiarato l’assessore Eloisa di Rosa fermamente convinta che questa iniziativa serve a “potenziare il commercio locale, incrementare le vendite dei nostri prodotti e pubblicizzare la nostra economia basata, principalmente, su attività primarie”. L’assessore ha terminato il suo intervento ringraziando “la Coldiretti per il contributo offerto in questa iniziativa, la

Confesercenti, l’Aicast, l’Assocom e tutti i commercianti, produttori, artigiani che hanno aderito all’iniziativa”.

