Pane&Acqua Bistrot, menù goloso a tutta Canapa!

Conoscete le virtù alimentari della Canapa? Se vi intriga saperle, l’occasione giusta è un menù interamente a base di canapa.

Dall’antipasto al dolce, Martedì 18 Febbraio alle 20.00, presso il ristorante Pane&Acqua Bistrot a Vaccheria di Caserta SS 87- 63, si potraà, infatti, degustare la canapa in una speciale serata evento dedicata alla scoperta di gusti e cucina dei prodotti a base di Canapa per uso alimentare.

“Superfood” di tendenza negli ultimi anni, la Canapa si apprezza sempre più per le sue proprietà, sia in cucina che nelle abitudini alimentari dei consumatori: infatti i semi sono particolarmente ricchi di acidi grassi Omega-6 e Omega-3, la pasta è ricca di proteine e vitamina E.

Tutti i controlli che subiscono questi prodotti sono gli stessi della filiera alimentare tradizionale. Nel cibo si usano prevalentemente i semi o i derivati dai semi, che non contengono Thc, il principio attivo della Canapa Sativa e proprio con i semi si possono fare trasformazioni per produrre olio o farina per ottenere pane o pasta.

La provincia di Caserta ha avuto una delle maggiori tradizioni canapicole nel mondo fino al dopoguerra, un patrimonio di lavoro e produzioni che hanno costituito la base per il tessile di milioni di persone, ora in Campania c’è un vasto movimento di aziende, associazioni che hanno convertito alcuni terreni alla coltivazione di questa pianta buona per la terra e molto green, tra queste, la realtà casertana Canapa Sativa Caserta, con decine di piccoli produttori aderenti, coordinati da Umberto Riccio, capace di dare vita ad una filiera anche per la canapa ad uso alimentare.

Saranno proprio i prodotti di Canapa Sativa Caserta, ottenuti da coltivazioni in Terra di Lavoro, a fornire la materia prima per le preparazioni della brigata del Pane&Acqua Bistrot di Elisabetta Petti. Durante la serata ci sarà spazio per le narrazioni legate al mondo antico di Terra di Lavoro, alle caratteristiche nutrizionali dei pasti, e la possibilità di creare un dibattito anche con il supporto della nutrizionista dott.ssa Annalisa Figurato, di Umberto Riccio e dei produttori, coordinati dal giornalista enogastronomico Carlo Scatozza.

Federica Guerriero

Qui il menù :

Assaggio di bruschette all’ Olio di Canapa

Tubetti con farina di canapa,patate e crema di basilico

Sedanini con Genovese alle tre cipolle

Salsiccia alla Canapa e friarielli napoletani

Chiacchiere e dolci carnevaleschi all’odore di Canapa

In abbinamento i vini di Tenuta Di Tommaso

Liquore di Canapa

Info e prenotazioni 331 742 2774 info@paneacqua.it

