Pasqua in Terra Santa

Tutta Israele si è preparata a festeggiare la festività della Pasqua cristiana. L’itinerario è partito da Gerusalemme, dall’Orto dei Getzemani.

Nella giornata di Venerdì 10 aprile i Francescani di Terra Santa hanno invitato a vivere la passione di Gesù ricordando il percorso della Via Dolorosa della Città Vecchia di Gerusalemme per concludere il cammino alla Chiesa del Santo Sepolcro.

Le celebrazioni dei riti della Pasqua a Gerusalemme, come in tutta la Terra Santa, si sono svolti nel rispetto delle regole di distanziamento imposte in questo particolare momento, come riconfermato dal Padre Custode.

“I nostri cuori sono in Terra Santa: le festività delle Pasqua ci rendono sempre più vicini, anche se lontanti” ha dichiarato Avital Kotzer Adari, direttore dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

