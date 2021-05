“ Pizzeria in Corte”, a Macerata Campania l’outdoor della Pizzeria Doro Gourmet di Luca Doro

Non è una semplice riapertura di una pizzeria per quanto ormai affermata, ma un esempio di solidarietà nel lavoro quello che accade a Macerata Campania in provincia di Caserta; la Pizzeria Doro Gourmet di Luca Doro poteva contare solo su ambienti al chiuso, ma riesce a “spostarsi” per l’estate nella corte del palazzo datato 1870 dove è ubicata, grazie all’accordo degli inquilini del palazzo di Via Trieste 50.

Nasce così l’idea di “ Pizzeria in Corte” che, dallo scorso venerdi’ 7 maggio apre nei giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana, con oltre 50 posti a sedere all’aperto nel rispetto di ogni prescrizione anticovid, con l’apertura prevista alle ore 18.30 per chiudere alle ore 23.00 (Decreto-legge ‘Riaperture’ del 21 aprile 2021, modificato il 17 maggio. Il coprifuoco è in vigore dalle 23.00 alle 5.00). Il tutto sempre con prenotazione obbligatoria e menù digitale ai tavoli per la scelta.

Luca Doro, 2 spicchi Gambero Rosso 2021, protagonista delle trasmissioni TV di La7 MicaPizzaeFichi, pizzaiolo storico dell’Alleanza Cuochi e Pizzaioli Slow Food della Campania, potrà, pure in questo quadro che limita le aperture solo all’aperto, deliziare i pizzalovers provenienti anche da lontano, amanti sia della tradizione che delle sue interpretazioni protagoniste della rivoluzione della pizza degli ultimi anni dove l’area casertana è sempre più un laboratorio territoriale d’eccezione.

L’emozione per la disponibilità ed il lavoro dei partner e dei vicini è preminente nelle parole di Luca Doro, persino rispetto all’ebbrezza della riapertura ai tavoli: C’è una luce in fondo al tunnel della ristorazione e verso la fine per tutti di questo incubo. E’ bello avere le condizioni per poter riabbracciare la squadra di lavoro ai tavoli, tanti amici e clienti che potranno venire a trovarci in sicurezza e di questo non posso non ringraziare una splendida comunità con cui ho la fortuna di condividere il palazzo: sono stati loro stessi, vedendo la grande difficoltà a dover attendere forse tutta l’estate con la preclusione della sala al chiuso di sera, a venire incontro alle esigenze della pizzeria, consentendo a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza e poi il via libera a poter ospitare i nostri clienti fino alle 23 o, al massimo, quando si potrà, fino alle 24. Davvero un abbraccio alle realtà imprenditoriali presenti anche esse nella corte, come Zeus Infissi e a chi ha reso possibile la riapertura all’esterno: Mario Bove e Giuseppe Sassone, Carmine Petrella, Assunta Vardaro, “Segnalarsi “di Peppe e Antonio Tufano, Alessandro Cicala, Ferramenta D’Amico, Valerio Palmiero, Mario Natale, il Vivaio di Antonio Sagliano a Caturano”- ha concluso Luca Doro.

La Pizzeria continuerà anche a garantire, come fatto in questi mesi, il servizio di asporto e consegna a casa. Intanto per il tavolo nella corte è necessario prenotare per il weekend al 0823 693157.

Pagina FB @doroluca

IG @doro_gourmet

