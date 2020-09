Pizzeria Millenium, la grande notte dei formaggi di Alimentale

a cura di Redazione VINI, Sapori e Dintorni

La grande notte dei formaggi di Alimentale Forchetta & Cervello alla Pizzeria Millenium di Cusano Mutri. Il padrone di casa Giovanni Civitillo apre le porte a due chef del sannio per una serata a sei mani ideata per raccontare tutti insieme le meraviglie della regione Campania.

Con Civitillo ci saranno Dino Masella della Masseria Masella e Gianluca Pingue di Casa Palladino a Guardia Sanframondi che si divertiranno a giocare con i formaggi di Alimentale Forchetta & Cervello realizzando deliziosi manicaretti.

“Avremo a disposizione tutti gli stagionati che hanno fatto tendenza in questa estate del 2020. Li fonderemo nelle nostre preparazioni e sono sicuro che lasceremo più che soddisfatti quanti prenoteranno per partecipare alla serata” spiega il titolare che è anche membro dell’Alleanza Cuochi di Slow Food di Campania e Basilicata.

“A Cusano Mutri porteremo il tiplete dell’estate 2020 -spiega l’amministratore di Alimentale Giuseppe Di Bernardo-, le tre referenze più richieste di questa estate che si avvia verso la conclusione. Ci sarà il Cacio Dei Lattari, un importante biglietto da visita di questo brand che si avvia a conquistare fette di pubblico sempre più ampie. Il capolavoro dell’irpinia ovvero il Pecorino Bagnolese con tanto di Bollino Vero Filiera Sostenibile e il top player: Provolone del Monaco Dop che non ha bisogno di ulteriori presentazioni”.

La Pizzeria Millenium, in piazza Orticelli a Cusano Mutri è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati della zona. I suoi impasti con farina di grani antichi autoctoni macinata a pietra si prestano a mille e più interpretazioni. Alle spalle venti anni di storia, gran parte dei quali proprio con la presenza dell’attuale gestore.

“Ho cominciato a fare pizze qui nel 2001 e dal 2013 sono diventato il titolare dell’attività. Con questo matrimonio di sapori fra pizze, pietanze e formaggi ci prepariamo a salutare l’estate ed a proiettarci verso la nuova stagione” conclude Giovanni Civitillo.

Il menù della serata

Entrée la pizza fritta: infornata con il pomodoro guardiolo della Valle Telesina e il Cacio Dei Lattari. Impasto realizzato con la farina di grani antichi risciola e frassineto.

Primo piatto: Carrati al sugo di Pecora di Pietraroja con Pecorino Bagnolese di Alimentale con Bollino Vero Filiera Sostenibile

Secondo piatto: Parmigiana scomposta con Provolone del Monaco Dop

Dolce a cura della Pasticceria Roberto Maturo di Cusano Mutri

Costo della serata 20 euro.

Lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20

Pizzeria Millenium

Via Orticelli n.56

Cusano Mutri (BN)

Prenotazioni al numero: 0824.86.20.14

