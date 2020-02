RHUM AGRICOLE TRES VIEUX SINGLE BARREL 2000, la new entry della distilleria J.M, la più antica della Martinica.

Arriva in Italia, grazie a Sagna S.P.A. Importatori dal 1928, il Rhum della distilleria J.M, la più antica della Martinica, che da sempre vanta distillati riconosciuti tra i migliori al mondo: RHUM AGRICOLE TRES VIEUX SINGLE BARREL 2000.

Da una ridotta ed esclusiva produzione di Rhum J.M millesimati, SAGNA ha selezionato una prestigiosa “single barrel” annata 2000 disponibile solamente per il mercato italiano.

Si tratta di un rhum agricole invecchiato e maturato per 18 anni in una botte di rovere americano, unica ed esclusiva per le sue caratteristiche organolettiche. Nel corso dell’invecchiamento quasi il 70% del volume della botte è evaporato, viene detta “la part des anges”.

L’etichetta personalizzata con il logo Sagna, riporta il numero unico della bottiglia.

Il Rhum sprigiona un intenso profumo che richiama note di pesca, vaniglia, spezie dolci e tabacco. Al palato spicca per la sua eleganza, la sua beva ampia costellata da una texture fine e pungente che riaccende gli aromi di frutta.

Chiude ricordando gli agrumi e le note fumoir. www.sagna.it

Federica Guerriero

Chi è Federica Guerriero

Milanese di nascita, studi universitari, ha maturato la sua passione per il turismo enogastronomico, le tradizioni popolari, la storia e la cultura degli alimenti durante i numerosi viaggi in giro per il mondo, grazie anche alla padronanza di diverse lingue, come inglese e francese. Collabora come freelance anche per altre testate giornalistiche registrate, come Mondo in Tasca, Giornale di Cultura del viaggiare on line a pubblicazione quotidiana.

adsense – Responsive – Post Articolo