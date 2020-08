RipartiamoRosè,domani a Caserta, ultimo viaggio nei rosati di Campania e Sardegna.

a cura di Massimo Antonino Cascone

Domani sera, Venerdi 28 Agosto, ore 20.00, terzo e ultimo appuntamento con RipartiamoRosè, evento di narrazione e degustazione enogastronomica presso la Terrazza all’aperto del ristorante Pane&Acqua Bistrot alla napoletana in località Vaccheria di San Leucio di Caserta che, dopo la breve pausa estiva, ha riaperto al pubblico martedì 25.

RipartiamoRosè è un evento nato per approfondire i vini sempre più protagonisti dell’estate mediterranea, ovvero i rosati, che con leggerezza, brio, versatilità, possono ben accompagnare i piatti della tradizione estiva o gli aperitivi e gli antipasti delle sere nella bella stagione.

Gia’ 8 le aziende vitivinicole rappresentative di tutte le aree della Campania che hanno animato i primi due appuntamenti per 10 diverse etichette di rosato; in questo ultimo appuntamento in degustazione 4 etichette campane e un ospite d’oltremare, precisamente dalla Sardegna che ci farà compiere un viaggio dai vitigni di Aglianico e Casavecchia tra Cilento, alto casertano e Sannio fino al Cannonau della Costa Smeralda, il tutto nelle varianti in rosa.

A condurre la narrazione, con la partecipazione di anche di alcuni produttori, il giornalista enogastronomico Carlo Scatozza e il Sommelier Salvatore Landolfo.

I vini sanno abbinati con gli antipasti di mare e terra del Pane&Acqua Bistrot alla Napoletana, dal tagliere di salumi e formaggi alle alici ripiene, provola, scapece di zucchine a doppia consistenza fino alla montanara con salmone cotto a freddo con burrata e lime.

Queste le etichette in degustazione:

Pellerosa Roccamonfina IGT Aglianico Rosato in Anfora- 2018 – I Cacciagalli, Teano ( CE)

Ecce Vinum Paestum IGT Aglianico Rosato – 2018 – Tenuta Massanova, Perdifumo ( Sa)

Veritas Terre del Volturno IGT Casavecchia Rosato 2018 – La Masserie, Bellona ( Ce)

Rosè Cannonau di Sardegna Doc Rosato 2019 – Vigne Surrau, Arzachena-Porto Cervo ( OT)

Marosa Aglianico del Taburno Rosato DOCG 2019 – Nifo Sarrapochiello, Ponte (Bn)

L’evento, come sempre, sarà svolto nel più rigoroso rispetto delle norme in vigore anticovid, aperto esclusivamente a 30 prenotati, con tavoli distanziati ben oltre un metro nella terrazza. Obbligatoria la mascherina all’ingresso e prima della seduta ai tavoli.

Info e prenotazioni

Ingresso esclusivamente su prenotazione ( max gruppi di 4 prenotabili insieme) al numero 3317422774 fino ad esaurimento posti ( 30) al costo di € 10 a persona. Per coloro che sceglieranno dopo di restare a cena, sconto 10 € dal conto finale.

Strada Statale 87 Sannitica 63 San Leucio | Vaccheria Caserta

https://paneacqua.mydigimenu.it/

https://www.facebook.com/paneacquabistrot.it

