Sementia, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, a Benevento la IV Edizione

Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio la città di Benevento ospiterà la quarta edizione di Sementia, importante progetto territoriale ed occasione di confronto degli operatori della filiera cerealicola, tra loro e con i consumatori, ideato e creato dalla compianta Rita Abagnale, punto focale per la gastronomia di Campania e Basilicata, instancabile attivista di Slow Food, sempre dedita alla promozione dei nostri territori, alla valorizzazione dei prodotti, produttori e di chef e pizzaioli. A Rita si deve la creazione anche dell’Alleanza dei Cuochi e dei Pizzaioli della Campania, il cui progetto viene portato avanti con impegno ed orgoglio dal comparto regionale di Slow Food. (In foto, da six, Rita Abagnale,la giornalista Carmen Guerriero e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food – credit foto@Carmen Guerriero, tutti i diritti riservati).

Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio Slow Food Campania in collaborazione con le Condotte e Comunità Slow Food della provincia di Benevento celebreranno la IV edizione di Sementia a Benevento, presso la Rocca dei Rettori, sede dell’ente provinciale, con il tema Germogli di Comunità.

“Storie di Grano” sarà il primo appuntamento della tre giorni, focalizzato sul Mediterraneo ed i suoi prodotti. Condurrà Antonio Puzzi e la partecipazione di Gianfranco Nappi (direttore editoriale della rivista Infiniti Mondi).

Si parlerà ancora del valore delle comunità negli incontri di sabato 25 e, in particolare, in quello delle ore 16,00 dal titolo “Slow Grains: percorsi di comunità” con la partecipazione di Francesco Sottile, Mimmo Pontillo, Souhad Azennoud, Habib Ayeb, Lorenzo Berlendis, Mauro Pizzato e Serena Milano con la conduzione di Nazarena Lanza e Antonella Mignacca. Appuntamento di festa poi alla domenica alle ore 9,30 con “Il grande cerchio delle comunità dei grani” in cui si porranno le basi per un “sentirsi comunità” oltre i confini dell’evento.

La giornata del sabato sarà quasi interamente dedicata ai tavoli di lavoro: si parlerà di libertà dei semi, dei panificatori urbani come trait-d’union tra città e campagna, dei cereali tradizionali nella produzione della pasta, di lievitazione, dell’agricoltura organica e di mense scolastiche. Nell ’appuntamento dedicato a forni e mulini alle ore 11,00 si presenterà poi il protocollo d’intesa tra Slow Food Campania e Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio con la partecipazione di Salvatore Velotto, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio; Peppe Orefice, membro del Comitato esecutivo Slow Food Italia e Mimmo Pontillo e Lucio Napodano del Comitato esecutivo Slow Food Campania. Condurrà l’incontro Angelo Loconte.

A inaugurare la tre giorni, presso il Palazzo Paolo V, dopo i saluti istituzionali di Nicola Caputo (Consigliere delegato all’Agricoltura Regione Campania), Antonio De Maria (Presidente della Provincia di Benevento), Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), Gerardo Canfora (Rettore Università degli Studi del sannio), Walter Nardone (Presidente Ordine Agronomi Benevento), Salvatore Velotto (Presidente Ordine Tecnologi Campania e Lazio), Giovanni Pietro Ianniello (Presidente Ordine Medici Benevento) e di Slow Food Italia, Slow Food Campania e Slow Food Benevento,

Tre sono invece i progetti regionali attivati grazie al PSR Regione Campania 2014-2020 e di cui Slow Food Campania è partner che saranno presentati a Sementia: Riadag (Misura 16.5.1) di cui si parlerà alle ore 9,30 del sabato; Venabio (Misura 16.5.1) protagonista alle ore 11,00 dello stesso giorno e POIGA – Innovazione e sostenibilità dei grani antichi (Misura 16.1.1 Azione 2) protagonista la domenica alle ore 11,00. In particolare, alla presentazione del progetto POIGA interverranno Giuseppe Marotta (Unisannio), Gianni Cicia (UniNa – DiA), Pasquale De Vita (CREA), Massimo Morbiato (EZ Lab), Mauro Mori (UniNa – DiA). Altri partner di progetto sono: Arca 2010, Molino Terre di Resilienza, Molino Resce, Azienda Agricola Veronica Iannelli, Azienda Agricola Montemarano Maria Grazia, Azienda Agricola Leppa Margherita, Azienda Agricola Riccio Carmela.

Non mancheranno, come nella tradizione di Slow Food, gli appuntamenti con il gusto: venerdì alle ore 18,00, la premiazione delle chiocciole Slow Food della Campania delle guide Osterie d’Italia e Slow Wine 2020 a Palazzo Paolo V, cui seguirà la cena all’Hotel President. Sabato, ore 18,00, presso Alimenta Helga Liberto, Anna Chiavazzo e Vincenzo Bardascino saranno protagonisti di “La dolcezza del grano. Pani e panettoni”. A seguire, serata dedicata alla pizza e alla birra presso l’Hotel President condotta da Antonio Puzzi e Alfonso Del Forno con i pizzaioli Patrick Ricci (San Mauro Torinese – TO), Michele Croccia (Caselle in Pittari – SA) e Giovanni Civitillo (Cusano Mutri – BN) e il mastro birraio Armando Romito.

Sementia 2020 è realizzato con il Patrocinio della Provincia di Benevento, il Patrocinio Morale del Comune di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Benevento e dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Benevento e Provincia e grazie al supporto e alla partnership con Pastificio “G. Di Martino, Alma Seges, Consorzio “Sale della Terra, Alimenta e Albergo diffuso di Campolattaro.

L’appuntamento è reso possibile grazie ai soci volontari di Slow Food della Campania e, in particolare, di quelli delle Condotte della provincia di Benevento: Slow Food Benevento con il Fiduciario Giancarlo De Luca; Slow Food Valle Telesina con il Fiduciario Luigi Cutillo; Slow Food Valle Caudina con il Fiduciario Armando Ciardiello; Slow Food Tammaro Fortore con il Fiduciario Giorgio Del Grosso. Media partner dell’evento è RuralHack.

Federica Guerriero

Il programma completo della manifestazione è disponibile su sementia.it e su slowfood.it/campania

