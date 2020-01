SIGEP, ALLA FIERA DI RIMINI “VA IN SCENA” LA “DOLCE VITA” DEL GRANDE FEDERICO FELLINI

. Nell’anno del centenario dalla nascita del Genio Immortale del cinema, il Comune di Rimini rende omaggio al grande Fellini, Maestro del cinema mondiale, con la mostra “Fellini100” in corso a Castel Sismondo.

La grande mostra, aperta il 14 dicembre scorso e che terminerà il 15 marzo prossimo per poi spostarsi a Roma ad aprile fino a varcare i territori nazionali raggiungendo Los Angeles, Mosca e Berlino, verrà promossa anche al Sigep, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè che Italian Exhibition Group organizza nel suo quartiere fieristico riminese dal 18 al 22 gennaio.

A Sigep, infatti, un “dolce assaggio” della mostra che contiene immagini inedite, fotografie uniche, scatti di ricordi di Fellini e dei suoi film verrà proposto ai visitatori, buyers ed espositori sui due cartelloni pubblicitari posizionati ai cancelli dell’ingresso sud. Ma non finisce qui. Il video Fellini100 sarà proiettato, per tutti i cinque giorni della fiera, nei videowalls delle aree eventi tra un convegno e un’iniziativa di Maestri od ospiti e un’altra attività. Nello specifico, sarà proiettato alla Vision Plaza (Hall Sud), alla Gelato Arena (sotto la cupola), alla Coffee Arena (pad. D1), alla Bakery Arena (pad. D4) e alla Pastry Arena (pad. B5).

Nell’area esterna, invece, tra il porticato e le quattro colonne di fronte alla Hall Sud, sarà organizzato l’aperitivo serale con le note delle musiche dei film di Fellini ad accompagnare in sottofondo.

La presenza di “Fellini100” e delle opere del Grande regista saranno il fulcro di due momenti particolari.

Alla cerimonia di apertura di questo pomeriggio alle 16 alla Gelato Arena, durante il saluto inaugurale del sindaco, sarà dato spazio alla proiezione del video di Fellini e, subito dopo, al taglio del nastro con una gigantesca torta – alta tre metri – dedicata al regista, preparata appositamente dall’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani presieduta dal grande maestro pasticcere Gino Fabbri. Il gusto? Zuppa inglese, quello preferito da Fellini. All’inaugurazione, anche una monumentale coppa di gelato, ad opera dei Maestri Gelatieri della Coppa del Mondo di Gelateria, sormontata da una scultura di ghiaccio che raffigura il personaggio della Gradisca del film Amarcord e una scultura di pane a tema cinema.

Inoltre, il maestro Roberto Rinaldini preparerà una torta a tema felliniano, commissionata dal Comune di Rimini, per la serata di lunedì 20 gennaio al Teatro Galli.

Sempre il 20 gennaio, giorno del compleanno di Fellini, nella Bakery Arena i panificatori presenteranno sculture a tema, mentre nella Pastry Arena l’opera del regista verrà inserita nelle demo di diversi maestri pasticceri.

Infine, IEG promuoverà anche presso gli operatori internazionali la visita alla mostra Fellini100 e al Teatro Galli per far rivivere al mondo che passerà da SIGEP e A. B. Tech Expo 2020, la città, le opere e il genio del Grande Maestro.