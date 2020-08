Tempio di Serapide, riaperto a Pozzuoli l’antico Macellum di Puteoli. Prossimo appuntamento il 25 e 26 Settembre.

a cura di Massimo Antonino Cascone

Dopo decenni di chiusura, il Tempio di Serapide, l’antico Macellum di Puteoli, attuale città di Pozzuoli, in provincia di Napoli, lo scorso 7 e 8 agosto ha riaperto al pubblico con il progetto “Overture, verso il mediterraneo e oltre”, un’opera coreografica di luci e musica sullo straordinario palcoscenico dell’antico mercato romano che, di fatto, ha anticipato la serie di eventi e di attività che si svolgeranno con regolarità a partire dal 25 e il 26 settembre, prossimi appuntamenti in calendario.

La rassegna è un fiore che AtiMacellum, associazione che ha preso in concessione l’antico sito archeologico in partenariato con il parco archeologico dei campi flegrei e costituita da Graficamente srl – Terre del Mito srl – Associazione Amartea e Alea onlus, vuole donare agli abitanti della città di Pozzuoli, in vista della nuova rinascita del Tempio di Serapide, luogo che per secoli è stato snodo d’incontri e di scambi, non solo commerciali, tra mondi ed etnie diverse provenienti dalle varie provincie dell’impero.

L’idea è quella di un preannuncio all’apertura, Overture appunto, che come di consueto si esegue a sipario ancora chiuso, facendo rivivere le culture e i suoni del Mediterraneo, attraverso una rappresentazione che, virtualmente, porterà in scena le sinergie, gli incontri, le commistioni tra culture e tradizioni dell’epoca romana, periodo in cui la baia di Pozzuoli (e il Macellum in particolare) rappresentava uno snodo tra incontri e scambi, non solo commerciali, ma anche umani, un luogo dove ci si arricchiva di conoscenza, esperienze e tradizioni di altri popoli

Lo spettacolo sarà uno show di luci, laser (a cura di Laser Specialist – Davide Aquilano)e proiezioni in sincro su una selezione musicale che, attraverso i cinque sensi, creerà un vero e proprio viaggio nel Mediterraneo. Ogni show durerà 10 minuti: al termine di ogni show (il primo partirà mezz’ora dopo l’imbrunire) sarà proiettato il countdown, a segnalare la ripartenza dello show successivo, fino alla mezzanotte.

La selezione di brani strumentali a cura di Gennaro Tesone, batterista storico degli Almamegretta (MedRoots) ha l’obiettivo di far rivivere la cultura e i suoni del Mediterraneo interpretati anche dagli artisti campani più amati e rievocherà la magia delle influenze e delle commistioni del Mare nostrum, che ha reso la nostra cultura e le nostre tradizioni ricche e articolate.

È possibile assistere all’evento dalle aree esterne circoscritte solo muniti di mascherina. Si ricorda, inoltre, di mantenere il distanziamento sociale e non creare assembramenti. In caso di condizioni meteo avverse la coreografia di luci, laser, proiezioni e musica sarà rimandata.

Si ringrazia: Regia – Fabrizio Mantova; MedRoots – Gennaro Tesone (Almamegretta), Laser Specialist – Davide Aquilano,Supporto Tecnico – Mario Maisto; Music Editing – Adolfo Barbatelli;

Per info: sito www.macellumpozzuoli.it; mail info@macellumpozzuoli.it; FbMacellumPozzuoliOfficial, instagrammacellum.pozzuoli

